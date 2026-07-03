Neymar celebra aniversário da filha Helena: “Papai te ama demais”

Filha mais nova de Neymar, a pequena Helena completou dois anos nesta sexta-feira (3). Mesmo longe da filha, que está no Brasil com a mãe, Amanda Kimberlly, o jogador fez uma publicação nas redes sociais celebrando e declarando seu amor à caçula. O camisa 10 está em concentração com a Seleção Brasileira, que disputa a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

“2 aninhos de Helena! Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde para você poder brincar mais e mais. Sempre vou fazer o possível para te fazer feliz. Papai te ama demais”, escreveu.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e Mavie, 2 e Mel de 11 meses, da atual relação com Bruna Biancardi. A modelo está grávida da terceira filha com o jogador.

Helena fora da Copa

Apenas três filhos de Neymar acompanham a última Copa do Mundo do jogador. A ausência de Helena, porém, tem repercutido nas redes sociais e gerado discussões sobre a relação do craque com as mães dos filhos.

A festa de aniversário

Além de Neymar, a mãe Amanda Kimberlly mostrou em suas redes sociais detalhes da festa de aniversário que preparou em casa para comemorar os dois anos de Helena. Na imagem, é possível identificar que a modelo confeccionou adereços para doces e bolos com o rostinho da filha.

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