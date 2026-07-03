Deschamps rechaça favoritismo da França e minimiza efeitos do calor

Embalada pelo favoritismo, a França encara o Paraguai neste sábado (04), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na busca por manter os 100% de aproveitamento na competição. Apesar de ter um bom retrospecto e vir de grandes atuações, os Le Bleus trabalham com cautela para encarar os sul-americanos.

Afinal, Didier Deschamps afirmou que não considera que os paraguaios prepararão “armadilhas” para os franceses, já que possuem méritos por estarem no confronto. O treinador destacou que os adversários não surgiram do nada e que estarão dispostos a dar tudo de si para seguir fazendo história.

“Não é uma armadilha, não sei por que você está usando essa palavra. É quando uma seleção, repito, nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, não surge do nada. Eles venceram a Alemanha, então você vai me dizer: sim, talvez alguns digam que a Alemanha é melhor, mas, no final, quem se classifica? É o Paraguai, então eles vão dar tudo de si; eles não têm nada a perder. Seja uma armadilha ou não, sabemos exatamente onde estamos, e nosso objetivo é passar desta fase. Depois, é ótimo se nos elogiarem, mas isso não mudará a atitude deles amanhã. Eu também posso elogiá-los, porque eles merecem, porque estão aqui, e certamente será uma partida difícil. Neste nível de competição, cada partida é difícil”, pontuou.

Calor vai afetar?

A partida ganhou um grau de preocupação por conta do calor previsto na Filadélfia. As autoridades emitiram alertas de que os termômetros podem chegar aos 40 ºC durante a partida. Entretanto, Deschamps ressaltou que as altas temperaturas afetam os dois lados e valorizou a importância da pausa para hidratação.

“É um fator novo. Mas com o que estou comparando esses dados físicos? Com as temperaturas em que jogaram? O calor não é um critério para escolher entre o time A e o time B. Gostaria de ouvir a opinião daqueles que jogam no Sul ou em países mais quentes, que talvez estejam mais acostumados com o calor. Mas o calor afeta a todos. Inevitavelmente, ele sobrecarrega o corpo, daí a importância crucial da hidratação, juntamente com todos os protocolos que seguimos para combatê-lo”, enfatizou.

Além disso, o treinador recordou que já esperava enfrentar essas dificuldades desde que foi definido que a Copa seria disputada nos Estados Unidos. Por outro lado, Deschamps espera que as tempestades previstas não caiam, lembrando da partida da França contra o Iraque, realizada na Filadélfia, que ficou paralisada por duas horas.

“O calor não afeta nosso ataque nem nossa defesa. Sabíamos que ia fazer calor e tomamos as medidas necessárias, seguindo vários protocolos, embora não tenha feito tanto calor até agora. Haverá chuva, tempestades? Espero que não, porque passamos duas horas no vestiário da última vez, mas é um fator, já sabíamos disso, e acho que todas as equipes se prepararam para que isso tenha um impacto, sim, não especificamente em nós, mas em todas as equipes quando tiverem que se esforçar mais”, concluiu.

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