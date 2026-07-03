Argentina se livra de vexame e supera Cabo Verde na prorrogação

A Argentina está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em uma noite dramática no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), a atual campeã mundial venceu Cabo Verde por 3 a 2, nesta sexta-feira (3), pelos 16 avos de final. Messi abriu o placar no primeiro tempo, Deroy Duarte empatou na etapa final, e a partida foi para a prorrogação. No tempo extra, Lisandro Martínez recolocou os argentinos na frente, Sidny Cabral fez um golaço e deixou tudo igual outra vez, mas Cuti Romero marcou de cabeça e confirmou a classificação. Agora, a Argentina enfrenta o Egito na terça-feira (7), às 13h de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
Primeiro Tempo
A Argentina dominou o primeiro tempo em Miami, mas precisou mudar o repertório para furar o bloqueio de Cabo Verde. Desde os minutos iniciais, a equipe de Lionel Scaloni controlou a posse e empurrou o adversário para o campo defensivo. No entanto, insistiu demais nos passes curtos e encontrou pouco espaço no último terço. Aos 6 minutos, Ryan Mendes arriscou para Cabo Verde, mas chutou fraco e facilitou a defesa de Dibu Martínez. Depois, a Argentina respondeu com Messi. Aos 14, o camisa 10 recebeu após boa troca entre De Paul e Almada e finalizou para fora. Aos 17, cobrou falta perigosa, mas parou em Vozinha.
A pausa para hidratação mudou o ritmo da partida. Até aquele momento, a Argentina tentava entrar na área com tabelas e passes curtos. Logo depois, porém, Lisandro Martínez apostou em um lançamento direto da defesa. Messi recebeu dentro da área, ajeitou e bateu de esquerda, sem chance para Vozinha, aos 27 minutos. O gol abriu o placar e também ampliou a marca do argentino como maior artilheiro da história das Copas. Cabo Verde tentou reagir em lances de Jovane Cabral e Moreira, mas quase não levou perigo. Já aos 44, Enzo Fernández chutou da entrada da área, e Vozinha defendeu.
Segundo Tempo
Cabo Verde voltou melhor para o segundo tempo e aproveitou os espaços deixados pela Argentina. Logo aos 3 minutos, Jovane Cabral finalizou com desvio e ganhou escanteio. Em seguida, Ryan Mendes arriscou de longe e mandou por cima. Aos 8, Deroy Duarte chutou rasteiro de fora da área, e Dibu Martínez defendeu. No entanto, o camisa 14 voltou a aparecer aos 13. Ryan Mendes recebeu pelo lado direito e tocou curto para Deroy Duarte, que bateu rasteiro dentro da área e tirou do goleiro argentino para empatar a partida.
Depois do 1 a 1, Cabo Verde baixou as linhas e fechou ainda mais os espaços. A Argentina tentou reagir com Messi, que perdeu grande chance aos 17 minutos, cara a cara com Vozinha. Pouco depois, o camisa 10 também parou no goleiro em cobrança rápida de falta, aos 27. A equipe de Scaloni ainda pressionou com cruzamentos, bolas paradas e finalizações de fora da área. Aos 35, Molina cruzou rasteiro, e Pico Lopes quase marcou contra. Já nos acréscimos, Messi bateu falta com desvio, e Vozinha voltou a salvar Cabo Verde. Assim, o empate por 1 a 1 resistiu até o fim do tempo normal e levou a decisão para a prorrogação.
Prorrogação
A prorrogação começou com a Argentina novamente à frente. Logo no primeiro minuto, Molina cruzou na área, Pico Lopes furou ao tentar afastar, e a seleção argentina ganhou escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Lisandro Martínez na segunda trave. O zagueiro finalizou para o fundo da rede e fez 2 a 1. Mesmo assim, Cabo Verde não se entregou. A equipe africana respondeu com escanteios e voltou a assustar. Aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu pela esquerda, arriscou de muito longe e acertou um golaço para empatar outra vez.
No segundo tempo da prorrogação, a Argentina teve dificuldade para construir jogadas, mas encontrou a solução na bola parada. Aos 4 minutos, Nico González fez fila na marcação e ganhou escanteio. Na cobrança, Messi colocou a bola na cabeça de Cuti Romero, que marcou o terceiro gol argentino. Depois disso, Cabo Verde partiu para a pressão. Dibu Martínez fez grande defesa em falta cobrada por Cabral, e Benchimol quase empatou em desvio dentro da área. Nos minutos finais, Varela e Monteiro também finalizaram com perigo. No entanto, a Argentina resistiu ao sufoco e escapou de uma das maiores zebras da Copa.
ARGENTINA 3 x 2 CABO VERDE
Copa do Mundo — 16 avos de final
Data: 3 de julho de 2026
Local: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos
ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina (Montiel, 14’/1ºT da prorrogação), Cuti Romero, Lisandro Martínez e Medina (Tagliafico, 40’/2ºT); De Paul (Paredes, 38’/2ºT), Mac Allister, Enzo Fernández e Almada (Nico González, 17’/2ºT); Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez, 17’/2ºT); Técnico: Lionel Scaloni
CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges e Sidny Cabral; Kevin Pina (Benchimol, 9’/1ºT da prorrogação); Ryan Mendes (Willy Semedo, 34’/2ºT), Deroy Duarte (Yannick Semedo, 0’/1ºT da prorrogação), Laros Duarte (Jamiro Monteiro, 21’/2ºT) e Jovane Cabral (Hélio Varela, 34’/2ºT); Nuno da Costa (Livramento, 21’/2ºT); Técnico: Bubista
Gols: Messi, aos 27’/1ºT (1-0); Deroy Duarte, aos 13’/2ºT (1-1); Lisandro Martínez, aos 1’/1ºT da prorrogação (2-1); Sidny Cabral, aos 12’/1ºT da prorrogação (2-2); Cuti Romero, aos 5’/2ºT da prorrogação (3-2)
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
VAR: Armando Villarreal (EUA)
Cartão Amarelo: Kevin Pina e Montiel
Cartão Vermelho: não houve
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