Desafio do Brasil nas oitavas merece total atenção

O desafio do Brasil diante da Noruega neste domingo pelas oitavas de final da Copa não é pequeno. A equipe canarinho terá como adversário um time alto e de bom jogo aéreo, uma das deficiências dos comandados por Carlo Ancelotti. Também merece atenção especial o artilheiro Haaland, já bem conhecido pelos zagueiros Marquinhos e, principalmente, Gabriel Magalhães, que também atua no futebol inglês.

No entanto, há deficiências no rival que devem ser exploradas. A zaga norueguesa não é das mais confiáveis, tanto que levou gol nas quatro partidas até aqui. Além disso, o setor mais frágil é o lado direito, justamente por onde atua Vini Jr, a grande arma ofensiva brasileira.

A expectativa é de um duelo de bastante equilíbrio, com leve favoritismo da Seleção Brasileira, que vem crescendo na competição. Não chega a ser um time dominante, daqueles que dá gosto de ver, mas já é possível identificar bons avanços.

Ancelotti é um treinador vencedor e de enorme experiência, especialista em fases de mata-mata. Não à toa, é o maior ganhador da Liga dos Campeões, com cinco títulos. Também tem ótimo domínio do elenco e sabe tirar o melhor de cada um em momentos decisivos.

Num Mundial de jogos emocionantes e de muitos gols, o confronto entre Brasil e Noruega pode perfeitamente entrar para essa lista. A esperança dos torcedores por aqui é que o barco viking encalhe ou que os noruegueses remem, remem e morram na praia. A conferir neste domingo…

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