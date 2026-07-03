Internacional e Bahia congelam contrato de Kayky após lesão nas férias

O Internacional e o Bahia costuraram um acordo amigável para congelar o contrato de empréstimo do atacante Kayky enquanto o atleta estiver entregue ao departamento médico. Dessa forma, o clube gaúcho não sofrerá prejuízos financeiros durante o período de inatividade do jogador, visto que a engenharia do negócio retira do Colorado a obrigação de arcar com os salários do profissional enquanto ele estiver lesionado.

O jovem atacante sofreu uma grave contusão no tornozelo direito durante o período de recesso do elenco. Apesar disso, os clubes optaram por manter sigilo e não divulgaram as circunstâncias do acidente, tampouco a estimativa do tempo de recuperação necessário. Durante a pausa no calendário nacional, consequentemente, o atleta passou por um procedimento cirúrgico na cidade de Salvador, escolha que também foi definida em comum acordo pelas diretorias.

Baixa minutagem no Internacional

Kayky desembarcou no Estádio Beira-Rio no início deste ano de 2026 com um contrato de empréstimo válido por uma temporada. A comissão técnica trouxe o velocista para funcionar como uma opção de drible e velocidade pelos lados do campo. No entanto, o jogador encontrou dificuldades para se firmar na equipe principal, participando de apenas nove dos 32 confrontos disputados pelo Internacional na temporada e iniciando entre os titulares em apenas uma oportunidade.

Portanto, a inesperada lesão interrompe os planos do atleta de buscar maior espaço no time titular após o retorno das competições. Enquanto o jogador foca na fisioterapia em solo baiano, a diretoria colorada monitora o mercado de transferências para avaliar a necessidade de buscar uma nova peça de reposição para o setor ofensivo.

Calendário de jogos-treino e preocupação no Brasileirão

Aproveitando a intertemporada provocada pela Copa do Mundo, a comissão técnica do Internacional desenhou um cronograma de amistosos para manter o elenco em atividade e recuperar o ritmo de jogo dos atletas. Assim sendo, o clube já agendou três jogos-treino contra Coritiba neste sábado (4), São Paulo no dia 11 e Caxias no dia 17. Além desses compromissos, a direção ainda busca um quarto adversário para fechar o ciclo de preparação.

A retomada oficial no Campeonato Brasileiro acontecerá no dia 22 de julho, em partida contra o Cruzeiro, em Porto Alegre. O time gaúcho vive um momento de alerta na competição nacional, ocupando a 14ª colocação na tabela com 21 pontos somados. Afinal, a equipe se encontra apenas um ponto acima do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, tornando o período de treinos crucial para afastar o risco de queda.

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