Scaloni vê lição na classificação dramática da Argentina

Lionel Scaloni tratou a vitória da Argentina sobre Cabo Verde como um alerta para a sequência da Copa do Mundo. A seleção argentina venceu por 3 a 2, nesta sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelos 16 avos de final, mas precisou da prorrogação para evitar uma zebra histórica. Depois da partida, o técnico destacou a dificuldade do confronto e reforçou que nenhum rival pode ser tratado como simples no mata-mata.

Após o duelo, Scaloni reconheceu o desgaste da equipe. Além disso, afirmou que a partida mostrou exatamente o risco de subestimar qualquer adversário.

“Jogo duríssimo. Sempre temos que tirar algo positivo. Quando a gente diz que não tem rival fácil, hoje foi o que aconteceu. É disso que estamos dizendo. Logicamente, todo mundo terminou muito cansado. De repente, os outros podem não entender. Mas nós, argentinos, sabemos que não vem nada fácil”, disse.

A Argentina abriu o placar com Messi no primeiro tempo e parecia controlar a partida. No entanto, Cabo Verde voltou melhor do intervalo, encontrou espaços e empatou com Deroy Duarte. Já na prorrogação, Lisandro Martínez colocou os argentinos novamente em vantagem. Ainda assim, Sidny Cabral acertou um golaço de longe e deixou tudo igual outra vez. Só depois Cuti Romero marcou de cabeça e confirmou a classificação.

Próximo desafio

A fala do treinador também se conecta ao comportamento de Cabo Verde durante o jogo. A seleção africana não se limitou a defender. Pelo contrário, reagiu duas vezes, pressionou nos minutos finais da prorrogação e obrigou Dibu Martínez a fazer defesas importantes. Assim, a Argentina saiu de campo classificada, mas também ciente de que sofreu mais do que previa.

O resultado mantém vivo o sonho do bicampeonato seguido. No entanto, o desgaste físico pode pesar na sequência. A Argentina volta a campo na terça-feira (7), às 13h de Brasília, contra o Egito, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas oitavas de final.

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