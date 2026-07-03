Tiaguinho passa por bateria de exames e vira desfalque no Grêmio

O volante Tiaguinho, considerado uma das principais promessas das categorias de base do Grêmio, virou desfalque nos compromissos de intertemporada para investigar um quadro de fortes dores de cabeça. O jovem meio-campista de 18 anos passou por uma bateria detalhada de exames médicos e continuará fora das atividades do elenco principal. Por esse motivo, o atleta não estará à disposição da comissão técnica para o amistoso deste sábado (4) contra a Chapecoense.

Anteriormente, o jogador já havia ficado de fora do teste contra o Cascavel por apresentar uma crise insistente de enxaqueca. Como as dores não cessaram nos dias seguintes, o departamento médico do clube gaúcho achou prudente aprofundar a investigação diagnóstica. Apesar de o jogador relatar que está se sentindo bem, o Grêmio optou por mantê-lo afastado dos treinamentos até obter um laudo completo. Procurada para comentar a situação clínica, a diretoria tricolor prefereu não se manifestar oficialmente.

Perda de espaço com Luís Castro após início promissor

Tiaguinho iniciou a temporada com grande cartaz junto aos torcedores e chegou a receber oportunidades na equipe titular. No entanto, o jovem acabou sendo substituído pelo técnico Luís Castro no intervalo do primeiro clássico Gre-Nal do ano. Desde então, consequentemente, o volante perdeu espaço na rotação principal e passou a figurar mais no banco de reservas.

Quando é questionado sobre a ausência do meio-campista nas partidas, o treinador português costuma elogiar as valências técnicas do garoto. Além disso, o comandante ressalta que o processo de evolução do atleta acontece diariamente nos treinamentos no CT, mesmo sem a minutagem ideal nos confrontos oficiais. No total, o jovem soma nove partidas disputadas na temporada, sendo cinco delas no Campeonato Gaúcho.

Thiaguinho desfalca Grêmio por longo período

A última aparição de Thiaguinho com a camisa tricolor aconteceu no dia 26 de maio, no empate contra o Montevideo City Torque, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Desse modo, o atleta já acumula mais de um mês sem entrar em campo para defender a equipe.

Enquanto o departamento médico aguarda a conclusão dos exames neurológicos, a comissão técnica dá sequência aos testes táticos no elenco do Grêmio. O objetivo principal do período de amistosos é ajustar o ritmo de jogo e o condicionamento físico do grupo para a retomada das competições oficiais no segundo semestre.

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