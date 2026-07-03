Parreira piora, respira por aparelhos e necessita de hemodiálise

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira apresentou piora no quadro clínico de inflamação pulmonar e passou a enfrentar dificuldades na função renal. Diante disso, voltou a respirar com ajuda de aparelhos. A informação foi do boletim médico do Hospital Samaritano Barra nesta sexta-feira (3).

“Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise. No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo”, afirmou o hospital.

Na última terça-feira, ele apresentou uma melhora e já respirava sem auxílio de aparelhos, mas seguia na UTI, após ser submetido a um procedimento cirúrgico para conter um sangramento.

O ex-comandante da Seleção, aliás, convive com um linfoma de Hodgkin desde 2023. Em 2024, ele chegou a apresentar sinais de remissão da doença, mas precisou retomar o tratamento após a volta do câncer.

Parreira é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ele comandou a Seleção no tetra na Copa do Mundo de 1994. Por fim, ele ainda participou de seis edições do Mundial, dirigindo cinco seleções diferentes ao longo da carreira.

Boletim do Hospital sobre Parreira

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital”.

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