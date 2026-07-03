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Vasco faz consulta por Jair Ventura após recusa de Fernando Seabra

Vasco faz consulta por Jair Ventura após recusa de Fernando Seabra
Vasco faz consulta por Jair Ventura após recusa de Fernando Seabra -

O Vasco realizou uma consulta inicial para tentar a contratação do técnico Jair Ventura, que atualmente comanda o Vitória. O contato da diretoria carioca aconteceu na noite desta sexta-feira (3) e teve apenas caráter de sondagem, sem a apresentação de uma proposta formal. A busca por um novo comandante foi intensificada logo após o clube sofrer uma reviravolta e perder o acerto com Fernando Seabra, visto que o profissional optou por permanecer no Coritiba devido ao impasse no pagamento de sua multa rescisória.

Questionado sobre o interesse do clube de São Januário em entrevista à TV Vitória, Jair Ventura preferiu adotar o silêncio e não confirmou o contato. Portanto, o treinador de 47 anos destacou que mantém essa postura de privacidade durante toda a sua carreira. Com isso, ele também evitou dar detalhes sobre as conversas para uma possível renovação de contrato com o clube baiano até o fim de 2027, embora tenha ressaltado que está muito feliz com o momento atual em Salvador.

“Nesses dez anos de carreira, quando acontece isso meu telefone bomba. Eu não me sinto confortável em falar. Foi assim com o Vitória e com todos os clubes que já trabalhei. Sigo sem responder e nunca respondi se tive proposta ou não.”

Reconstrução no Vitória e conquistas recentes na temporada

Jair Ventura assumiu o Vitória na reta final do ano passado com o objetivo principal de livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sob o seu comando, o time baiano arrancou de forma positiva na competição, somando sete vitórias e dois empates em 14 partidas. Desse modo, o desempenho garantiu a permanência com 55% de aproveitamento naquele recorte.

A atual temporada consolidou ainda mais o trabalho do profissional. Afinal, o Vitória conquistou o título da Copa do Nordeste e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo. Além do vice-campeonato baiano, a equipe ocupa atualmente a 13ª colocação na Série A do Brasileirão.

Histórico de reações e passagens pelo futebol brasileiro

Jair Ventura iniciou sua trajetória profissional no Botafogo, onde ganhou projeção nacional ao tirar a equipe da zona de rebaixamento e levá-la até as quartas de final da Libertadores. Ao longo da carreira, consequentemente, o treinador acumulou experiência em gerenciar elencos sob forte pressão, somando cinco campanhas bem-sucedidas de permanência na elite.

Por outro lado, o técnico acumula passagens mais instáveis por grandes clubes do país, como Santos e Corinthians. Apesar disso, ele realizou trabalhos seguros por Sport, Juventude, Goiás e Atlético-GO, onde conquistou o título estadual de 2024. Enquanto isso, o Vasco mantém a avaliação de mercado para definir o substituto de Renato Gaúcho e tenta encontrar um nome de consenso para assumir o elenco.

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