Vasco faz consulta por Jair Ventura após recusa de Fernando Seabra

O Vasco realizou uma consulta inicial para tentar a contratação do técnico Jair Ventura, que atualmente comanda o Vitória. O contato da diretoria carioca aconteceu na noite desta sexta-feira (3) e teve apenas caráter de sondagem, sem a apresentação de uma proposta formal. A busca por um novo comandante foi intensificada logo após o clube sofrer uma reviravolta e perder o acerto com Fernando Seabra, visto que o profissional optou por permanecer no Coritiba devido ao impasse no pagamento de sua multa rescisória.

Questionado sobre o interesse do clube de São Januário em entrevista à TV Vitória, Jair Ventura preferiu adotar o silêncio e não confirmou o contato. Portanto, o treinador de 47 anos destacou que mantém essa postura de privacidade durante toda a sua carreira. Com isso, ele também evitou dar detalhes sobre as conversas para uma possível renovação de contrato com o clube baiano até o fim de 2027, embora tenha ressaltado que está muito feliz com o momento atual em Salvador.

“Nesses dez anos de carreira, quando acontece isso meu telefone bomba. Eu não me sinto confortável em falar. Foi assim com o Vitória e com todos os clubes que já trabalhei. Sigo sem responder e nunca respondi se tive proposta ou não.”

Reconstrução no Vitória e conquistas recentes na temporada

Jair Ventura assumiu o Vitória na reta final do ano passado com o objetivo principal de livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sob o seu comando, o time baiano arrancou de forma positiva na competição, somando sete vitórias e dois empates em 14 partidas. Desse modo, o desempenho garantiu a permanência com 55% de aproveitamento naquele recorte.

A atual temporada consolidou ainda mais o trabalho do profissional. Afinal, o Vitória conquistou o título da Copa do Nordeste e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo. Além do vice-campeonato baiano, a equipe ocupa atualmente a 13ª colocação na Série A do Brasileirão.

Histórico de reações e passagens pelo futebol brasileiro

Jair Ventura iniciou sua trajetória profissional no Botafogo, onde ganhou projeção nacional ao tirar a equipe da zona de rebaixamento e levá-la até as quartas de final da Libertadores. Ao longo da carreira, consequentemente, o treinador acumulou experiência em gerenciar elencos sob forte pressão, somando cinco campanhas bem-sucedidas de permanência na elite.

Por outro lado, o técnico acumula passagens mais instáveis por grandes clubes do país, como Santos e Corinthians. Apesar disso, ele realizou trabalhos seguros por Sport, Juventude, Goiás e Atlético-GO, onde conquistou o título estadual de 2024. Enquanto isso, o Vasco mantém a avaliação de mercado para definir o substituto de Renato Gaúcho e tenta encontrar um nome de consenso para assumir o elenco.

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