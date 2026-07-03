Espanha pode ter reforços para as oitavas de final

A Espanha vem recebendo boas notícias após garantir sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Afinal, o técnico Luis de la Fuente pode contar com até três reforços para o duelo contra Portugal, que acontece na próxima segunda-feira (06).

O atacante Yeremy Pino, que sofreu uma lesão na clavícula na partida contra o Uruguai, se recuperou rapidamente e já treinou com o grupo antes do duelo contra a Áustria. Apesar de estar recuperado, a comissão técnica decidiu poupar o jogador do confronto para evitar uma possível piora em sua situação, além das circustâncias da partida não exigirem.

Já Victor Muñoz é outro jogador que De la Fuente decidiu poupar contra a Áustria. Entretanto, a situação do atacante é diferente. Afinal, o jogador chegou à Copa com uma lesão muscular e ainda não fez sua estreia no torneio. Sua única participação aconteceu na estreia, contra Cabo Verde, quando ficou no banco. Agora, com o tempo entre os dois jogos, pode estar 100% recuperado para atuar nas oitavas de final.

Por outro lado, o retorno mais esperado na Espanha é de Nico Williams. O jogador apresenta uma boa evolução da lesão do adutor da perna direita. Porém, ainda não chegou a trabalhar com o grupo durante a preparação, mas vive a expectativa de estar disponível para o duelo contra Portugal.

Apontada como uma das favoritas ao título, a Espanha eliminou a Áustria por 3 a 0 na fase de 16 avos. Agora, vai reeditar o mesmo confronto que teve nas oitavas de final da Copa de 2010, contra Portugal. Na ocasião, a La Roja venceu o clássico ibérico por 1 a 0 e se sagrou campeã daquela edição.

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