Messi x Vozinha: goleiro deixa a Copa gigante após duelo épico

Um dos duelos mais aguardados da segunda fase da Copa do Mundo teve um desfecho épico. A noite de sexta-feira, em Miami, recebeu Argentina x Cabo Verde e também o encontro entre Messi e Vozinha. Maior artilheiro da história do torneio, o craque até fez um gol no goleiro que virou sensação, mas o páreo foi duro.

Afinal, Vozinha fez três defesas difíceis em chutes do rival e impediu que o argentino decidisse o jogo no tempo normal. Não é exagero dizer que os africanos só chegaram à prorrogação por causa de seu camisa 1. Com o apito final, um abraço curto dos dois selou o respeito entre dois dos grandes nomes da Copa de 2026.

Messi ligado, Vozinha mais ainda

Até os 20 minutos, Vozinha tocou mais na bola do que Messi. Isso porque o time de Cabo Verde confia na habilidade com os pés do goleiro e frequentemente trabalha a saída da defesa com ele. O primeiro embate foi aos 14, com chute para fora do atacante. Pouco depois, de falta, parou em Vozinha.

Porém, a genialidade do argentino foi decisiva aos 28 minutos. Messi recebeu lançamento, dominou com categoria e abriu o placar, anotando o seu 19o em Copas. Com a vantagem, a Argentina reduziu ainda mais a marcha, e o camisa 10 praticamente não recebeu mais passes.

A seleção africana agitou a partida com o gol de empate, no começo do segundo tempo. E isso reacendeu o duelo entre Messi e Vozinha. Aos 17, os dois personagens ficaram cara a cara, e o cabo-verdiano evitou o segundo do artilheiro das Copas.

Falta, chute… só dá o goleiro

O argentino tentou ser esperto e bateu uma falta direta enquanto o goleiro arrumava a barreira. Por sorte do cabo-verdiano, a bola foi no meio do gol e Vozinha recuperou-se rápido. A partir daí, uma sucessão de escanteios cobrados com perigo por Messi. Em um deles, Lisandro Martínez fez o terceiro da Albiceleste, já na prorrogação. Como último ato do duelo, o argentino desperdiçou nova chance ao parar nas mãos de Vozinha.

“Tristes com o resultado. Hoje não foi Vozinha x Lionel Messi, foi Argentina x Cabo Verde. Nossa equipe lutou, fez de tudo pra ganhar, não conseguimos. Mas temos que estar satisfeitos e orgulhosos pelo jogo e pelo percurso que fizemos no Mundial”, disse Vozinha.

A Copa do Mundo terá Messi nas oitavas de final, contra o Egito. Já Vozinha volta para casa com a sensação de dever cumprido e mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, está à espera de um contrato com o novo clube. Afinal, deixou o Chaves, de Portugal, e está desempregado.