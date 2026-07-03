Messi elogia entrega da seleção de Cabo Verde

Messi comemorou a classificação da Argentina, mas fez questão de elogiar Cabo Verde após o duelo dramático pela Copa do Mundo. A seleção argentina venceu por 3 a 2, nesta sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pelos 16 avos de final. No entanto, precisou da prorrogação para superar a equipe africana, que empatou duas vezes e ficou perto de uma zebra histórica.

A Argentina abriu o placar com Messi no primeiro tempo. Depois, Cabo Verde reagiu e empatou com Deroy Duarte na etapa final. Já na prorrogação, os argentinos voltaram a ficar em vantagem, mas Sidny Cabral acertou um golaço de longe e deixou tudo igual outra vez. A classificação, por fim, só veio no segundo tempo do tempo extra, após uma jogada de bola parada.

Depois da partida, Messi reconheceu que a Argentina inegavelmente sofreu mais do que esperava. Além disso, destacou a campanha de Cabo Verde, que estreou em Copas e já havia empatado com Espanha e Uruguai na fase de grupos.

“Sabíamos que seria um jogo muito duro. Essa equipe não perdeu para Espanha e Uruguai. A gente fez o mais difícil, que era fazer o primeiro gol. Achei que poderíamos achar nosso jogo e ficar mais tranquilos, mas foi o contrário. Eles conseguiram dar a alma. Isso é um mata-mata, ninguém dá nada de presente. Sempre prestigiamos as seleções. Sabíamos que não seria fácil. Está tudo equilibrado. Todos os jogos serão muito difíceis. O importante agora é descansar e pensar no que vem pela frente”, disse.

Messi aponta problemas no time

O camisa, ademais, 10 também apontou problemas na atuação argentina. Para ele, a equipe deixou muitos espaços e não conseguiu pressionar Cabo Verde da forma planejada. Assim, o rival ganhou campo, aumentou o desgaste físico da Argentina e levou o jogo para um cenário de tensão.

“A gente não conseguiu pressionar bem. Deixava as linhas muito espaçadas. A gente tinha dificuldades. Estava uma distância muito grande, um pouco descoordenados, e a gente não conseguia igualar o esforço físico que eles estavam fazendo”, afirmou.

Apesar das dificuldades, Messi valorizou a capacidade argentina de competir até o fim. A equipe voltou a decidir em jogadas de bola parada, algo que pode ganhar peso na sequência do mata-mata. Segundo o atacante, a Argentina precisa aproveitar melhor as oportunidades e corrigir os erros antes do próximo compromisso.

“Essa seleção é uma seleção que compete e vai competir até o final. Hoje tivemos a importância na bola parada, que não havia acontecido antes. É importante. Temos bons cabeceadores. Hoje a gente conseguiu aproveitar isso. Vai ser importante. Em uma competição assim, aproveitar as oportunidades é importante”, completou.

Com a vitória, a Argentina avançou às oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe, afinal, volta a campo na terça-feira (7), às 13h de Brasília, contra o Egito, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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