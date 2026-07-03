Bubista valoriza campanha histórica de Cabo Verde

Bubista deixou a Copa do Mundo com orgulho da campanha de Cabo Verde. Depois da derrota por 3 a 2 para a Argentina, nesta sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami, o técnico valorizou a reação da seleção africana diante dos atuais campeões mundiais. A equipe empatou duas vezes, levou o jogo para a prorrogação e vendeu caro a eliminação nos 16 avos de final.

Cabo Verde saiu atrás no primeiro tempo, com gol de Messi. No entanto, voltou melhor depois do intervalo e empatou com Deroy Duarte. Já na prorrogação, a Argentina marcou com Lisandro Martínez. Mesmo assim, Sidny Cabral acertou um golaço de longe e deixou tudo igual novamente. Depois, Cuti Romero marcou de cabeça e, desse modo, garantiu a classificação argentina.

Após o jogo, Bubista evitou reclamações e preferiu valorizar seus jogadores.

“Orgulho da equipe, do grupo de trabalho”, afirmou o treinador. Além disso, ele destacou o peso de enfrentar a Argentina em um mata-mata de Copa e competir até os minutos finais. Para o técnico, Cabo Verde mostrou caráter, organização e identidade durante toda a campanha.

Confrontos históricos

A participação cabo-verdiana inegavelmente também ganhou valor pelo contexto histórico. A seleção disputou a primeira Copa do Mundo de sua história e enfrentou três campeões mundiais: Espanha, Uruguai e Argentina. Além disso, empatou com espanhóis e uruguaios na fase de grupos. O resultado contra o Uruguai ainda influenciou a eliminação da Celeste.

Bubista também ressaltou o significado da campanha para o país. Segundo o técnico, Cabo Verde saiu do torneio com uma imagem forte.

“Nosso país fica dignificado com esse Mundial”, disse.

A frase resume o sentimento da seleção, que deixou a competição com quatro gols marcados e cinco sofridos em quatro partidas.

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