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Brasileiros transformam remada viking em &#8220;créu&#8221; nos EUA

Brasileiros transformam remada viking em &#8220;créu&#8221; nos EUA
Brasileiros transformam remada viking em “créu” nos EUA -

A torcida brasileira provocou os noruegueses no Brooklyn nesta sexta-feira (3/7). Em resposta à tradicional “remada viking” — uma das grandes marcas deste Mundial —, os brasileiros sentaram no asfalto para dançar o “créu”. A irreverência dita o tom do confronto deste domingo, quando a Seleção Brasileira e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A torcida norueguesa vem chamando atenção na Copa do Mundo por conta da “remada viking”. A celebração coreografada nasceu com o professor de ensino fundamental Ole Frøystad, também conhecido como Senhor Row Row.

Até os jogadores se contagiaram com a manifestação dos torcedores e protagonizaram a remada no gramado para comemorar as vitórias norueguesas na Copa do Mundo.

O confronto entre Brasil e Noruega vale uma vaga nas quartas de final do Mundial. Quem avançar na competição vai enfrentar o vencedor de México e Inglaterra.

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