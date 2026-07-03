Internacional agenda amistoso com o Cerro Largo, do Uruguai

O Internacional reorganizou o seu cronograma de preparação para a intertemporada e confirmou a realização de um amistoso contra o Cerro Largo, do Uruguai. O jogo-treino acontecerá na próxima quarta-feira (8), nas dependências do CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A diretoria colorada precisou agir rápido nos bastidores para fechar com o adversário estrangeiro, visto que o São José-RS, que seria o oponente original na mesma data, cancelou o compromisso amigável.
O motivo da desistência do clube do Passo d’Areia se deve ao calendário oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Afinal, o Zeca – como também p São José – terá pela frente os confrontos decisivos de ida e volta contra a Portuguesa-RJ, válidos pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, a comissão técnica do clube da capital preferiu preservar o elenco e focar exclusivamente no torneio nacional.
Calendário cheio de testes no Beira-Rio e no CT
Antes de medir forças com a equipe uruguaia, o elenco comandado pelo técnico Paulo Pezzolano enfrentará o Coritiba neste sábado (4), às 11h (de Brasília). O embate de amanhã será realizado no Estádio Beira-Rio, servindo como o primeiro grande teste de ritmo de jogo do grupo após a pausa no calendário.
Dando sequência ao planejamento de treinamentos, o Internacional também receberá o São Paulo no Beira-Rio, no sábado seguinte (11), novamente no período da manhã. Por fim, os comandados de Pezzolano fecharão a série de testes contra o Caxias, em duelo agendado para o dia 17 de julho, uma sexta-feira, no CT Parque Gigante.
Internacional mantém foco total na retomada do Brasileirão
Toda essa maratona de jogos-treino visa ajustar os erros táticos e aprimorar a condição física dos atletas para o restante do ano. Consequentemente, o treinador uruguaio busca aproveitar o período sem jogos oficiais para testar novas variações e dar minutagem aos jogadores que vinham atuando menos.
Portanto, o Colorado terá quase três semanas de trabalho intenso antes de voltar a campo de forma oficial. O reinício no Campeonato Brasileiro de 2026 acontecerá no dia 22 de julho, uma quarta-feira, diante do Cruzeiro. O confronto, válido pela 19ª rodada da competição, será disputado no Beira-Rio e é visto como fundamental para o time subir na tabela.
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