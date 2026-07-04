Cristiano Ronaldo emociona sobrevivente de terremoto com vídeo e promessa

Nesta sexta-feira (3), um dia após Portugal garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo voltou a emocionar seus fãs ao enviar uma mensagem especial. O craque português gravou um vídeo dedicado ao pequeno Andrés Mieles, sobrevivente do terremoto que devastou a Venezuela na semana que passou.

Internado no Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, em Caracas, o garoto sorriu ao assistir ao recado de seu ídolo, mesmo após enfrentar a dor da perda de familiares e a amputação de uma perna devido aos ferimentos.

“Olá, Andrés. Estou gravando esse vídeo para te mandar um abraço, sei que é um grande fã. Quando estiver melhor, quero te convidar para ver um jogo meu, para aproveitar. Combinado? Adoraria te conhecer”, disse o astro do futebol.

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Andrés havia se tornado conhecido nas redes sociais ao pedir apenas uma figurinha de Cristiano Ronaldo depois de ser resgatado dos escombros. O pedido sensibilizou um músico venezuelano, que conseguiu fazer a solicitação chegar até o jogador. Na quinta-feira (2), a tão desejada figurinha finalmente chegou às mãos do menino, que declarou estar em choque por ver seu sonho realizado.

Andres Mieles está bien. Ya le regalaron la Barajita de @Cristiano .

Ahora la Tía solicita una prótesis para su pierna derecha.

¿Cómo se la podemos conseguir? pic.twitter.com/6RfYUrZb0p — Jose Zambrano (@zambranojose) July 2, 2026

O gesto de CR7 trouxe esperança em meio ao cenário trágico. Isso porque, segundo dados oficiais, os terremotos de 24 de junho deixaram 2.645 mortos, mais de 6 mil pessoas resgatadas e 15 mil desalojadas, além de 86 mil famílias atendidas pelo governo.

Enquanto isso, dentro de campo, Cristiano Ronaldo foi decisivo na vitória de Portugal sobre a Croácia por 2 a 1, em Toronto, garantindo a classificação da seleção. O próximo desafio será contra a Espanha, nas oitavas de final, às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (6).

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