Copa do Mundo: onde assistir aos jogos deste sábado, 4 de julho

A segunda fase terminou nesta sexta-feira, 3/7, com três jogos e as classificações de Egito, Argentina. Mas neste sábado começa a fase de oitavas de final, com dois jogos que já definirão um dos confrontos das quartas de final.

Às 14h (de Brasília), Canadá e Marrocos se enfrentam no NRG, em Houston. Os canadenses chegam nesta fase após o triunfo sobre a África do Sul. Já os marroquinos eliminaram a Holanda.

Já às 18h (de Brasília) será a vez do atual vice-campeão e considerado o maior favorito ao título, o selecionado francês, enfrentar o guerreiro time do Paraguai, no Soldier Field, na Filadélfia. A França vem detonando geral e, nas oitavas, não tomou conhecimento da Sérvia. Já o Paraguai, depois de um péssimo início, se recuperou, avançou na competição e, na segunda fase, eliminou simplesmente a Alemanha.

Enfim, dois jogaços.

Veja onde assistir aos jogos deste sábado

14h – Canadá x Marrocos – Transmissão exclusiva da CazéTV.

18h – Paraguai x França – Transmissão exclusiva da CazéTV.

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