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Vozinha exalta Cabo Verde e abre portas para jogar no Brasil: &#8220;Seria muito bom&#8221;

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera inside of the goal.) Vozinha #1 of Cabo Verde makes a save during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera inside of the goal.) Vozinha #1 of Cabo Verde makes a save during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images) -

O goleiro Vozinha expressou um sentimento de orgulho e gratidão logo após a eliminação de Cabo Verde para a Argentina na Copa do Mundo de 2026, em partida decidida apenas na prorrogação. Apesar da óbvia tristeza pela desclassificação no torneio de seleções, o experiente jogador valorizou a postura competitiva da equipe africana, que enfrentou os atuais campeões mundiais em condições de igualdade. Além disso, o arqueiro aproveitou o momento de grande visibilidade para projetar o futuro da carreira e admitiu o forte interesse em atuar no futebol brasileiro.

O atleta revelou que está ciente de sondagens e boatos envolvendo o seu nome em clubes do Brasil. Portanto, o goleiro destacou que o enorme carinho recebido por parte dos torcedores brasileiros durante a campanha no Mundial serve como um grande atrativo para uma futura transferência. Como o jogador busca novos desafios profissionais no mercado da bola, ele garantiu estar totalmente aberto a analisar propostas formais que apresentem boas condições de trabalho:

“Há rumores, mas nada concreto. Estou aberto a tudo. Jogar no Brasil seria muito bom, depois de todo carinho que tenho recebido do povo brasileiro. Sou jogador profissional e estou aberto às melhores condições.”

Campanha histórica e lição de resiliência para os jovens

A participação de Cabo Verde na Copa do Mundo foi considerada um marco para o esporte do país. Afinal, a seleção carimbou uma trajetória sólida e surpreendeu analistas ao levar o confronto eliminatório diante da favorita Argentina até o limite físico e técnico.

O grupo lutou até o final, mas acabou superado. Diante disso, o goleiro analisou o resultado:

“Obviamente estamos tristes. Acho que fizemos o suficiente para ganhar o jogo, mas infelizmente o futebol é isso. A Argentina conseguiu marcar o terceiro gol em uma bola parada. Estamos muito orgulhosos e satisfeitos pelo nosso percurso até aqui”.

Com o objetivo de deixar um legado duradouro, o goleiro fez questão de usar a projeção da partida para enviar uma mensagem de incentivo aos jovens atletas cabo-verdianos. Consequentemente, ele apontou que o elenco atual deve servir de espelho e referência para as próximas gerações superarem as dificuldades econômicas e estruturais da nação africana:

“Espero que os mais jovens vejam todos aqui como referência e que lutem pelos seus sonhos, que nunca desistam. Somos um país muito pequeno, pobre, sem muitas condições, mas resiliente”.

Vozinha agradece e quer atletas de Cabo Verde nas melhores ligas

Antes de encerrar a entrevista, o experiente camisa 1 fez uma série de agradecimentos públicos direcionados aos companheiros de delegação, aos membros da comissão técnica e aos dirigentes da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Da mesma forma, o defensor enalteceu o esforço financeiro feito pelos torcedores que viajaram longas distâncias para apoiar o time nas arquibancadas:

“Quero agradecer aos meus colegas, à Federação e aos torcedores que fizeram sacrifício para nos apoiar. Coisas boas estão para acontecer e quem sabe ver esses meninos jogarem nas melhores ligas do mundo”.

Desse modo, o atleta previu um cenário bastante promissor para o desenvolvimento do futebol local nos próximos anos. Por fim, ele ressaltou que o desempenho apresentado de igual para igual contra os atuais campeões do mundo deve abrir as portas do mercado internacional para os novos talentos da equipe, facilitando a transferência desses profissionais para as principais ligas do mundo.

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