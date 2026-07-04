O goleiro Vozinha expressou um sentimento de orgulho e gratidão logo após a eliminação de Cabo Verde para a Argentina na Copa do Mundo de 2026, em partida decidida apenas na prorrogação. Apesar da óbvia tristeza pela desclassificação no torneio de seleções, o experiente jogador valorizou a postura competitiva da equipe africana, que enfrentou os atuais campeões mundiais em condições de igualdade. Além disso, o arqueiro aproveitou o momento de grande visibilidade para projetar o futuro da carreira e admitiu o forte interesse em atuar no futebol brasileiro.

O atleta revelou que está ciente de sondagens e boatos envolvendo o seu nome em clubes do Brasil. Portanto, o goleiro destacou que o enorme carinho recebido por parte dos torcedores brasileiros durante a campanha no Mundial serve como um grande atrativo para uma futura transferência. Como o jogador busca novos desafios profissionais no mercado da bola, ele garantiu estar totalmente aberto a analisar propostas formais que apresentem boas condições de trabalho:

“Há rumores, mas nada concreto. Estou aberto a tudo. Jogar no Brasil seria muito bom, depois de todo carinho que tenho recebido do povo brasileiro. Sou jogador profissional e estou aberto às melhores condições.”

Campanha histórica e lição de resiliência para os jovens

A participação de Cabo Verde na Copa do Mundo foi considerada um marco para o esporte do país. Afinal, a seleção carimbou uma trajetória sólida e surpreendeu analistas ao levar o confronto eliminatório diante da favorita Argentina até o limite físico e técnico.

O grupo lutou até o final, mas acabou superado. Diante disso, o goleiro analisou o resultado:

“Obviamente estamos tristes. Acho que fizemos o suficiente para ganhar o jogo, mas infelizmente o futebol é isso. A Argentina conseguiu marcar o terceiro gol em uma bola parada. Estamos muito orgulhosos e satisfeitos pelo nosso percurso até aqui”.

Com o objetivo de deixar um legado duradouro, o goleiro fez questão de usar a projeção da partida para enviar uma mensagem de incentivo aos jovens atletas cabo-verdianos. Consequentemente, ele apontou que o elenco atual deve servir de espelho e referência para as próximas gerações superarem as dificuldades econômicas e estruturais da nação africana:

“Espero que os mais jovens vejam todos aqui como referência e que lutem pelos seus sonhos, que nunca desistam. Somos um país muito pequeno, pobre, sem muitas condições, mas resiliente”.

Vozinha agradece e quer atletas de Cabo Verde nas melhores ligas

Antes de encerrar a entrevista, o experiente camisa 1 fez uma série de agradecimentos públicos direcionados aos companheiros de delegação, aos membros da comissão técnica e aos dirigentes da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Da mesma forma, o defensor enalteceu o esforço financeiro feito pelos torcedores que viajaram longas distâncias para apoiar o time nas arquibancadas:

“Quero agradecer aos meus colegas, à Federação e aos torcedores que fizeram sacrifício para nos apoiar. Coisas boas estão para acontecer e quem sabe ver esses meninos jogarem nas melhores ligas do mundo”.

Desse modo, o atleta previu um cenário bastante promissor para o desenvolvimento do futebol local nos próximos anos. Por fim, ele ressaltou que o desempenho apresentado de igual para igual contra os atuais campeões do mundo deve abrir as portas do mercado internacional para os novos talentos da equipe, facilitando a transferência desses profissionais para as principais ligas do mundo.

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