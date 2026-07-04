Técnico do Egito ergue bandeira e dedica classificação aos palestinos

O técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, dedicou a vitória e classificação de seu time sobre Austrália na Copa do Mundo ao povo palestino. Ele recebeu uma bandeira da Palestina ainda no gramado e a exibiu no estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

“Eu desejo o melhor para eles. Eu desejo o melhor a eles. Meu coração e minha alma estão com eles. Veja como eles estão felizes por nós. Agradeço muito. Que Deus tenha misericórdia dos mártires”, disse Hossam Hassan.

“Parabéns às nações árabes, porque fazemos parte delas. Parabéns às nações africanas, porque também fazemos parte delas. E também aos nossos irmãos e irmãs palestinos. Que Deus os proteja e tenha misericórdia dos que perderam a vida. Esta vitória é para o povo egípcio, para o povo palestino e para todo o povo árabe”, disse em coletiva.

A Federação Árabe Palestina do Brasil, aliás, também compartilhou a declaração do treinador nas redes sociais. Além disso, também valorizou a classificação do Egito para próxima fase, onde vai encarar a Argentina de Lionel Messi.

O gesto evidencia a histórica solidariedade do Egito à causa palestina, refletida tanto em sua proximidade geográfica com a Faixa de Gaza quanto em seu papel de mediador no conflito e na defesa dos direitos dos palestinos.

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