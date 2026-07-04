Canadá x Marrocos: saiba tudo sobre o primeiro jogo das oitavas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 está afunilando e um dos anfitriões da competição entra em campo neste sábado para buscar sua classificação inédita para uma fase de quartas de final. No NRG Stadium, em Houston, o Canadá enfrenta Marrocos, às 14h (de Brasília), no primeiro jogo de oitavas de final da competição. Quem avançar neste duelo, enfrenta quem levar a melhor no jogo entre França e Paraguai, que se enfrentam também neste sábado.

Onde assistir

O duelo entre Canadá e Marrocos, pela fase oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da CazéTV.

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Como chega o Canadá

Uma das anfitriãs desta Copa do Mundo, a seleção do Canadá já vive um momento histórico na competição. Desse modo, depois de conquistar a primeira vitória, passar pela fase de grupos pela primeira vez e vencer seu primeiro mata-mata, os canadenses querem mais.

Para isso acontecer, no entanto, o Canadá vai precisar superar Marrocos, um dos times mais difíceis de ser batido nas últimas duas Copas do Mundo. Por isso, o técnico Jesse Marsch já avisou que sabe o que esperar de um jogo diante de um adversário tão complicado de se enfrentar.

“Eles começam os jogos com tudo, nunca param. É um reflexo da confiança geral deles como equipe. Eles sabem muito bem a importância deste momento. Já estiveram nessas condições antes. Sendo assim, seria tolice esperarmos algo que não seja o melhor de Marrocos”, disse Marsch.

Como chega o Marrocos

Depois de ficar com o quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, Marrocos quer fazer história mais uma vez e chegar o mais longe possível nesta competição. Na fase 16 avos, Marrocos já deixou a Holanda pelo caminho e quer seguir seu caminho rumo a, quem sabe, mais uma semifinal de Copa do Mundo.

Por isso, para o técnico Mahomed Ouahbi, o jogo deste sábado é o mais importante da sua carreira, principalmente porque o treinador entende o tamanho de um jogo eliminatório em uma Copa do Mundo. Desse modo, Ouahbi também fez elogios ao time canadense, que chega embalado após vencer a África do Sul nos acréscimos na fase 16 avos.

“É a partida mais importante da minha carreira. Mas se não estivermos à altura do desafio, voltamos para casa. O nível que mostramos nas partidas anteriores não nos garantirá a vitória amanhã. Mas o que vai decidir o jogo é o que mostrarmos em campo. Sendo assim, temos um enorme respeito pelo Canadá. Eles são um adversário temível, com muitas qualidades. Um time com muita energia e intensidade, e muito bem preparado”, destacou.

CANADÁ x MARROCOS

Copa do Mundo – Oitavas de Final

Data e Horário: 04/07/2026, às 14h (de Brasília)

Horário: NRG Stadium, Houston (EUA)

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.

MARROCOS: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: não divulgado.

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