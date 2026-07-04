Criciúma x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Criciúma terá pela frente o Sport, neste sábado (4), em partida válida pela Série B do Brasileirão. O confronto será realizado às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.
Os clubes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Tigre vive a expectativa de uma possível liderança na Segundona, o Sport, contudo tenta retomar os melhores momentos da temporada.
Onde assistir a Criciúma x Sport
O confronto entre Criciúma e Sport, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo no plano premium do streaming Disney+.
Como chega o Criciúma
Os donos da casa entram em campo embalados para a partida. Afinal, o Criciúma vem de uma sequência positiva de bons resultados e iniciou a rodada ocupando a terceira posição na tabela. Desse modo, os catarinenses miram mais uma vitória diante de sua torcida para terem a chance real de terminarem a rodada na liderança da Série B.
O técnico Eduardo Baptista deve repetir a escalação utilizada no último confronto do Tigre contra o São Bernardo, partida em que o meia Otero marcou o único tento do jogo.
Como chega o Sport
Por outro lado, o Sport vive um momento completamente oposto na Segundona. Os pernambucanos não vencem há quatro rodadas e, consequentemente, saíram da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro devido aos maus resultados recentes. Portanto, uma vitória fora de casa é fundamental para recolocar a equipe rubro-negra de vez na briga pelas primeiras posições.
Assim sendo, o comandante Márcio Goiano deve contar com o retorno de Yago Felipe novamente entre os titulares. Desse modo, ele assume a vaga de Fabio Matheus, que iniciou entre os 11 principais no último compromisso do Leão.
CRICIÚMA x SPORT
Série B do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 4/7/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
CRICIÚMA: Airton; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Zé Marcos, Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Iury Castilho e Pedro Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
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