Resumo da Copa nesta sexta-feira, 3/7: análise dos jogos

Terminou a segunda fase da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, Egito, Argentina e Colômbia confirmaram suas classificações para as oitavas de final. Egípcios e argentinos se enfrentarão na próxima fase, e a Colômbia será rival da Suíça. Os egípcios passaram pela Austrália, mas apenas nos pênaltis. Já a Colômbia, apesar de uma magra vitória por 1 a 0 sobre Gana, dominou o jogo e poderia ter vencido por placar mais elástico. Já Argentina e Cabo Verde fizeram um dos jogos mais sensacionais do Mundial, com os cabo-verdianos vencendo por 1 a 0 no tempo normal. Ao empatar em 1 a 1 no tempo normal, os africanos levaram o segundo gol, empataram ainda nos 15 minutos iniciais do tempo extra, levaram o terceiro gol, mas seguiram buscando o empate para levar aos pênaltis. Só não conseguiram porque Dibu fez duas defesas decisivas. Cabo Verde sai como a melhor surpresa da Copa. Veja o resumo dos Jogos Egito 1 x 1 Austrália (Egito 4 x 2 nos pênaltis) Classificado, o Egito, neste equilibrado jogo em XXXX, decidiu a vaga nos pênaltis. Nos 90 minutos, empate em 1 a 1. Na primeira etapa, apesar do equilíbrio, os egípcios conseguiram sair na frente num bonito gol de Ashour. Porém, na etapa final, os australianos ficaram em cima. Teve um lance em que Hany teve um choque de cabeça numa dividida com um rival e até pareceu ficar desacordado. Mas era apenas um susto e ele ficou em campo. Porém, Hany acabou fazendo um gol contra que deixou o jogo empatado. No finzinho da etapa, Rabia quase classificou o Egito numa cabeçada. Mas o jogo foi para a prorrogação. Nada de gols. Assim, pênaltis. E o Egito venceu por 4 a 2. Nos pênaltis:

Austrália: Irvine e Habil marcaram; Souttar e Herrington desperdiçaram.

Egito: Saber, Rabia, Salah e Abdulhamid marcaram.

Argentina 3 x 2 Cabo Verde

Argentinos e cabo-verdianos fizeram um dos mais emocionantes jogos desta Copa. Quem pensou que os Hermanos atropelariam os africanos, ledo engano. A Argentina até começou em cima, sufocando Cabo Verde, e chegou ao 1 a 0 no golaço. Lisandro Martínez lançou do meio de campo para Messi, que disparou para pegar a bola e, quase na pequena área, dominou, girou, bateu no pé esquerdo e tocou por cima de Vozinha. Daí, Cabo Verde começou a equilibrar o jogo, mostrando aplicação tática e técnica. Se não conseguiu o empate no primeiro tempo, ele veio na etapa final, com Ryan Mendes encontrando Deroy Duarte para uma finalização certeira. Deroy, pouco antes, quase tinha empatado o jogo em chute que Dibu salvou. A Argentina, como era de se esperar, ficou em cima. Messi teve pelo menos três chances, as duas melhores quando recebeu livre, chutou em cima de Vozinha e numa falta que o goleiro cabo-verdiano voou e salvou. Assim, prorrogação.

Logo no início, Lisandro Martínez aproveitou uma sobra de escanteio cobrado por Messi e fez 2 a 1. Mas Sidy Cabral fez um golaço em chute de fora da área, empatando ainda no primeiro tempo. Na etapa final, veio o terceiro gol argentino aos cinco minutos. Messi cobrou escanteio e Romero cabeceou. A bola bateu no braço de Diney Borges e entrou. Gol, confirmado. Mas Cabo Verde ainda tinha dez minutos para tentar novo empate. Quase conseguiu em falta de Sidy Cabral. Mas, desta vez, Dibu salvou. E Dibu, no último lance do jogo, apareceu bem dividindo uma bola com Benjamim. A Argentina, no sufoco, avançou de fase.