Destaque da Bélgica na Copa entra no radar da Roma

Um dos destaques da campanha da Bélgica até aqui na Copa do Mundo, principalmente na épica virada contra Senegal, está no radar do futebol italiano. Afinal, a Roma possui interesse na contratação de Diego Moreira e pode entrar de vez na disputa pela contratação pelo ponta.

Semanas atrás, o clube italiano chegou a sondar a situação do belga com o Strasbourg. Entretanto, o clube francês só aceitava a negociação a partir dos 40 milhões de euros, cerca de R$ 236 milhões. Inicialmente, a diretoria da Loba considerou os valores altos. Entretanto, devido à carência de peças na posição, decidiu fazer uma nova investida pelo jogador.

No momento, a Roma conta com Zeki Çelik, que renovou o seu contrato recentemente, Wesley, Rensch e Angelino na posição. O brasileiro, lesionado e fora da Copa, é a opção mais confiável do setor do momento. Por outro lado, o espanhol sofreu com contusões ao longo da semana e não conseguiu apresentar um bom nível na última temporada.

Moreira tem 21 anos e chegou a defender Portugal na base, mas atua pela seleção da Bélgica desde maio de 2025. Nos Red Devils, atuou em apenas quatro partidas, fazendo sua estreia na Copa contra Senegal, na segunda fase, sendo um dos principais nomes da reação belga no confronto.

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