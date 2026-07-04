Técnico da Colômbia valoriza classificação em meio às dificuldades da Copa

Pela segunda vez em sua história, a Colômbia venceu um jogo de mata-mata na Copa do Mundo. Na noite desta sexta-feira (03), os Cafeteros bateram Gana pelo placar mínimo e avançaram para as oitavas de final do torneio, onde vão encarar a Suíça, na próxima terça-feira (07).

O treinador Néstor Lorenzo valorizou a classificação colombiana por conta das dificuldades que a seleção enfrenta no torneio. Alojada em Guadalajara, no México, os colombianos tiveram que viajar mais de 2500 km para chegar em Kansas City, palco do duelo contra os africanos. Além disso, o técnico destacou a boa atuação dos adversários, que se defendem bem e complicaram o jogo, mas também recordou a falta de efetividade no ataque.

“Significa muito, porque é um campeonato muito difícil. As temperaturas, os horários diferentes, as viagens. A logística é complicada para todos. Os rapazes jogaram uma partida fantástica. Em alguns momentos, eles nos pressionaram bastante. Foi um adversário difícil, dificultaram as coisas para nós, que se defende muito bem, mas tivemos chances de liquidar o jogo e não conseguimos”, pontuou.

Um dos nomes que teve mais oportunidades ao longo da segunda etapa para sacramentar o jogo é Luis Díaz. Entretanto, Lorenzo não fez críticas ao craque do Bayern de Munique, reforçando seu comprometimento, mas confessou que a Colômbia está devendo mais celebrações de gols ao seu torcedor.

“Luis Díaz vive para marcar gols, e isso é normal. Ele vai voltar a marcar e fará novos gols. Devemos aos torcedores muito mais momentos de alegria”, enfatizou.

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