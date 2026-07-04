Carlos Queiroz lamenta erros que custaram eliminação de Gana na Copa

Apesar de mudar um pouco sua característica de jogo e a formação inicial, a seleção de Gana não conseguiu se consolidar e está eliminada da Copa do Mundo. Na noite desta sexta-feira (03), os Black Stars perderam para a Colômbia por 1 a 0 e se despediram do torneio na primeira fase de mata-mata do torneio, assim como aconteceu em 2006.

Contratado de última hora para comandar a seleção, o treinador Carlos Queiroz considerou que a equipe teve muita deficiência na criação de jogadas ofensivas. Além disso, o português recordou dos erros de passe, que forneceram contra-ataques aos colombianos, além de considerar que o gol da derrota veio em um momento em que o time estava desorganizado.

“A qualidade dos nossos passes para frente não foi a que precisávamos ou esperávamos. Cometemos muitos erros, o que levou a contra-ataques, e eles marcaram num momento em que a equipe estava desorganizada”, ressaltou.

Para Queiroz, a saída de Senaya, por conta de uma lesão, acabou sendo crucial para a eliminação de Gana. Afinal, a seleção sofreu o gol de Jhon Arias no minuto seguinte à saída do jogador. Com isso, Alidu Seidu, que havia entrado em seu lugar, ainda não estava ajustado em campo.

“Assim que Senaya saiu de campo, o time perdeu a disciplina e a organização. Alidu Seidu precisou de alguns minutos para se ajustar, e a Colômbia aproveitou a oportunidade para marcar o gol”, pontuou.

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