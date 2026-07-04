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Carlos Queiroz lamenta erros que custaram eliminação de Gana na Copa

Carlos Queiroz lamenta erros que custaram eliminação de Gana na Copa
Carlos Queiroz lamenta erros que custaram eliminação de Gana na Copa -

Apesar de mudar um pouco sua característica de jogo e a formação inicial, a seleção de Gana não conseguiu se consolidar e está eliminada da Copa do Mundo. Na noite desta sexta-feira (03), os Black Stars perderam para a Colômbia por 1 a 0 e se despediram do torneio na primeira fase de mata-mata do torneio, assim como aconteceu em 2006.

Contratado de última hora para comandar a seleção, o treinador Carlos Queiroz considerou que a equipe teve muita deficiência na criação de jogadas ofensivas. Além disso, o português recordou dos erros de passe, que forneceram contra-ataques aos colombianos, além de considerar que o gol da derrota veio em um momento em que o time estava desorganizado.

“A qualidade dos nossos passes para frente não foi a que precisávamos ou esperávamos. Cometemos muitos erros, o que levou a contra-ataques, e eles marcaram num momento em que a equipe estava desorganizada”, ressaltou.

Para Queiroz, a saída de Senaya, por conta de uma lesão, acabou sendo crucial para a eliminação de Gana. Afinal, a seleção sofreu o gol de Jhon Arias no minuto seguinte à saída do jogador. Com isso, Alidu Seidu, que havia entrado em seu lugar, ainda não estava ajustado em campo.

“Assim que Senaya saiu de campo, o time perdeu a disciplina e a organização. Alidu Seidu precisou de alguns minutos para se ajustar, e a Colômbia aproveitou a oportunidade para marcar o gol”, pontuou.

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