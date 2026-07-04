Canadá x Marrocos, com comentários e estatísticas a partir das 13h

Canadá e Marrocos se enfrentam, neste sábado (4/7), às 14h, na abertura dos confrontos de oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no NRG Stadium, em Houston (EUA). Mas, desde 13h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.
Canadá e Marrocos se enfrentam, neste sábado (4/7), às 14h, na abertura dos confrontos de oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no NRG Stadium, em Houston (EUA). Mas, desde 13h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.
Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.
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