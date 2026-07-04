De zero faltas às pancadas: Paraguai aposta em geração oposta à de 1998

Surpresa das oitavas de final, Paraguai desafia a França mais uma vez nesta fase de uma Copa do Mundo. Apesar de a estratégia defensiva ser a mesma, a geração atual tem números opostos à de 1998. Afinal, a fama de fair play ficou para trás, e os sul-americanos são o time mais indisciplinado da competição, com dez cartões.

Quando a bola rolar na Filadélfia, às 18h, o cenário deve ser o seguinte: franceses com a bola e paraguaios chegando duro, parando o jogo o máximo possível. Provável titular, Barcola já antecipou que espera “apanhar” dos zagueiros rivais.

“É uma equipe que defende muito. Eles vão distribuir muitas pancadas. Mas também é um time que gosta de jogar futebol. Vimos isso contra a Alemanha. Sabemos que será difícil, mas, pessoalmente, estou habituado a isso na Ligue 1 (na França). Teremos que encontrar soluções”, analisou o ponta esquerda.

Gamarra não fez nenhuma falta

Ídolo do Corinthians à época, Carlos Gamarra chegou à Copa da França com muita moral. Aliás, a defesa do Paraguai era considerada uma das mais fortes do mundo – além dele, tinha Chilavert, Arce, Ayala e Sarabia. O zagueiro passou o Mundial sem cometer uma falta de sequer – um recorde até hoje. Ayala, seu companheiro, só fez quatro infrações em quatro partidas. Com esses números, a equipe foi vazada pelos anfitriões depois de mais de 100 minutos, na prorrogação, com gol de Blanc.

Em 2002, o trabalho foi similar. Defesa forte, sem apelar e eliminação na mesma fase. Desta vez, para a Alemanha, com novo gol no fim. No entanto, a geração já estava envelhecida e foi vazada sete vezes em quatro jogos.

Alfaro arrumou a equipe

No meio das últimas Eliminatórias, a seleção passeou fora da zona de classificação. Até a chegada de Gustavo Alfaro, que serviu para arrumar a casa. O técnico conseguiu vitórias sobre Brasil e Argentina e superou 70% de aproveitamento em pontos.

A peça-chave do sistema defensivo é o palmeirense Gustavo Gómez, que levou um cartão amarelo logo na estreia, na derrota para os Estados Unidos, Por sinal, os paraguaios receberam dez advertências, chegando nas oitavas como o time mais indisplinado. A média de faltas está em 11 por partida.

Além de Gómez, a defesa tem Juan Cáceres, Omar Alderete e Junior Alonso. Nos ultimos três jogos, o Paraguai se recuperou da goleada e sofreu apenas um gol, da Alemanha, na segunda fase. O comprometimento e a organização tática são os maiores trunfos para testar a paciência da França.