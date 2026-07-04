Lisandro Martínez revela que pensou em se aposentar após grave lesão: “Muito mal”

Autor de um gol e de uma assistência na vitória da Argentina sobre Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, o zagueiro Lisandro Martínez revelou que chegou a pensar em encerrar a carreira após sofrer uma grave lesão no joelho em 2025. O defensor foi um dos destaques da classificação argentina às oitavas de final e relembrou o período mais difícil da recuperação.

Em fevereiro do ano passado, Martínez rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e permaneceu afastado dos gramados por quase nove meses. O retorno aconteceu apenas em novembro, após um longo processo de reabilitação física e emocional.

“Sim [pensou em se aposentar]. Essa foi a pior lesão que já tive. Eu estive no chão, muito mal. Depois que nasceu minha filha tudo se equilibrou, vi minha mulher dando à luz, o esforço que ela fez e pensei: ‘como não vou seguir lutando?”, afirmou Lisandro Martínez, na zona mista.

Além disso, o zagueiro disputa sua segunda Copa do Mundo com a seleção argentina. Campeão do torneio em 2022, ele participou da campanha do título e iniciou como titular em parte dos jogos. Na atual edição, Martínez só ficou fora da equipe inicial diante da Jordânia, quando a classificação à segunda fase já estava assegurada.

Agora, a Argentina volta as atenções para as oitavas de final. A equipe enfrenta o Egito na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), em Atlanta, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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