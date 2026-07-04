Fifa suspende transfer ban de dívida do Botafogo por Artur

O Botafogo deu um passo a mais na tentativa de voltar a contratar e registrar jogadores. Afinal, a Fifa suspendeu mais um transfer ban do clube. Desta vez, a entidade máxima do futebol mundial eliminou uma punição referente à dívida do Glorioso com o Zenit. A pendência com o clube russo é de 5,7 milhões de euros (divididos em três parcelas de 1,9 milhão). Na cotação de hoje, isso equivale a R$ 33,8 milhões.

Nos últimos dias, esta foi a segunda suspensão de transfer ban referentes a dívidas do clube carioca. Afinal, a Fifa também deixou de lado a punição relativa à compra de Almada com o Atlanta United em 2024.

O Botafogo ainda tem outros cinco casos em avaliação pela Fifa. Assim, os transfer bans em vigor se referem a uma sanção pelo não pagamento de multas, além de dívidas com quatro clubes estrangeiros que negociaram com o Botafogo e ficaram na mão: dívidas com Ludogorets (Rwan Cruz), New York City (Santi Rodríguez), Nacional, do Uruguai (Lucas Villalba) e Junior Barranquilla (Jordan Barrera).

Enquanto ainda houver pendências, o Botafogo não poderá inscrever novos jogadores.

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