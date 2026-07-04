Léo Ortiz segue fora, e Leonardo Jardim afirma: “Não tem data para voltar”

O zagueiro Léo Ortiz continua com lesão na Coxa direita e ainda não tem previsão de retorno ao Flamengo. Neste sábado, 4/7, após o empate com o River Plate na intertemporada em Portugal, o técnico Leonardo Jardim explicou que o prazo inicial de recuperação não foi cumprido. Mas revelou que encontrou o defensor ainda machucado quando assumiu o comando da equipe.

A lesão aconteceu antes da chegada de Jardim ao clube. Inicialmente, a comissão técnica trabalhava com a expectativa de que Léo Ortiz voltasse aos treinos em cerca de 15 dias. No entanto, a recuperação não evoluiu conforme o planejado.

Ao comentar o caso, Leonardo Jardim afirmou que a situação encontrada foi diferente da projetada e explicou que, após três semanas, o zagueiro ainda seguia lesionado, o que inviabilizou qualquer previsão de retorno.

“A avaliação inicial não foi correspondida. Inicialmente eram 15 dias. Paramos por três semanas e, quando cheguei, ele continuava em tratamento. Por isso, não tem data para voltar.”

Enquanto Léo Ortiz permanece em recuperação, o Flamengo precisa reorganizar o planejamento para a sequência da temporada. Além disso, a ausência do defensor reduz as opções de Leonardo Jardim no sistema defensivo durante a preparação da equipe para a retomada dos compromissos oficiais.

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