Tempestade na região do hotel da Seleção Brasileira causa apagão e danos

Uma tempestade castigou a região onde a delegação da Seleção Brasileira está hospedada, entre a noite de sexta e a manhã deste sábado (04). Houve danos em estradas, com a queda de árvores, e um longo período de apagão em bairros próximos de Basking Ridge, em Nova Jersey. O hotel e o Centro de Treinamento que o Brasil utiliza, no entanto, não foram diretamente afetados.

Assim, não houve interferências no cronograma, e o treino marcado para às 12h deste sábado está mantido. É a última atividade antes do jogo contra a Noruega, às 17h de domingo, no Metlife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O sol voltou a brilhar nas últimas horas, e a temperatura retornou à casa dos 40 graus. Inclusive, o calor extremo é uma preocupação para a partida. A Fifa considerou a ideia de mudar o horário do jogo, mas recuou da ideia.