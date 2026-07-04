Inglaterra fala em “sabotagem” após vazamento de hotel antes de duelo contra o México

A preparação da Inglaterra para o confronto contra o México, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foi marcada por tensão. Após a indefinição sobre uma possível mudança no horário da partida, integrantes da delegação passaram a falar em “sabotagem” diante da sequência de problemas enfrentados desde a chegada à Cidade do México.

O principal motivo foi o vazamento do hotel onde a seleção está hospedada. Segundo a imprensa britânica, a Federação Inglesa (FA) tentou manter o local em sigilo para evitar o assédio da torcida mexicana. No entanto, centenas de torcedores já aguardavam a chegada da equipe na porta da concentração.

Além disso, os jogadores comandados por Thomas Tuchel desembarcaram sob vaias e gritos de “México”, repetindo o cenário enfrentado dias antes pela seleção do Equador. Posteriormente, os equatorianos apresentaram uma reclamação formal à Fifa, alegando problemas de segurança antes da partida contra os donos da casa.

Dessa forma, para evitar novos episódios durante a madrugada, a Federação Inglesa obteve autorização da Fifa para reforçar o esquema de segurança no entorno do hotel. De acordo com veículos britânicos, a organização implantará bloqueios viários e controle de acesso nas proximidades da concentração para impedir novas manifestações.

O desconforto da delegação, porém, começou antes mesmo da chegada ao país. Na sexta-feira, a possibilidade de alteração no horário da partida por causa da previsão de tempestades surpreendeu os ingleses. Segundo a imprensa local, a FA soube da discussão inicialmente pela mídia, antes de receber qualquer comunicação oficial da Fifa. Após horas de incerteza, a entidade manteve o confronto no horário previsto.

Além disso, a condução do caso gerou críticas da imprensa britânica. O jornal Mirror classificou a situação como uma “farsa”, citando conversas vazadas da Fifa e uma “logística de pesadelo” na preparação da Inglaterra.

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