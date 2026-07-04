Com presença de Samir Xaud, Seleção faz último treino antes de enfrentar Noruega

A Seleção Brasileira foi a campo no CT Columbia Park, em Nova Jersey, no início da tarde deste sábado (4/7), para o último treino antes da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A atividade, que contou com a presença do presidente Samir Xaud, foi de baixa intensidade por conta do duelo decisivo no domingo.

Antes do início das atividades, o técnico Carlo Ancelotti deu um abraço acalorado em Neymar e conversou com o elenco da Seleção Brasileira. Vini Jr, aliás, foi o último a entrar em campo e recebeu brincadeiras do jogadores pelo atraso. Os goleiros, como de praxe, treinaram separado dos demais.

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No treino, Ancelotti não contou somente com Lucas Paquetá, que sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda no jogo contra o Japão e dificilmente voltará a atuar na Copa do Mundo de 2026. Para seu lugar, Danilo Santos e Gabriel Martinelli são os mais prováveis.

Em recuperação da lesão na coxa direita sofrida no jogo contra o Haiti, Raphinha está treinando junto com o elenco desde sexta-feira. O departamento médico da Seleção, portanto, espera deixá-lo apto o mais rápido possível.

Por fim, Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. Quem avançar pegará México ou Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami.

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