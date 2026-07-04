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Com presença de Samir Xaud, Seleção faz último treino antes de enfrentar Noruega

Com presença de Samir Xaud, Seleção faz último treino antes de enfrentar Noruega
Com presença de Samir Xaud, Seleção faz último treino antes de enfrentar Noruega -

A Seleção Brasileira foi a campo no CT Columbia Park, em Nova Jersey, no início da tarde deste sábado (4/7), para o último treino antes da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A atividade, que contou com a presença do presidente Samir Xaud, foi de baixa intensidade por conta do duelo decisivo no domingo.

Antes do início das atividades, o técnico Carlo Ancelotti deu um abraço acalorado em Neymar e conversou com o elenco da Seleção Brasileira. Vini Jr, aliás, foi o último a entrar em campo e recebeu brincadeiras do jogadores pelo atraso. Os goleiros, como de praxe, treinaram separado dos demais.

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No treino, Ancelotti não contou somente com Lucas Paquetá, que sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda no jogo contra o Japão e dificilmente voltará a atuar na Copa do Mundo de 2026. Para seu lugar, Danilo Santos e Gabriel Martinelli são os mais prováveis.

Em recuperação da lesão na coxa direita sofrida no jogo contra o Haiti, Raphinha está treinando junto com o elenco desde sexta-feira. O departamento médico da Seleção, portanto, espera deixá-lo apto o mais rápido possível.

Por fim, Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. Quem avançar pegará México ou Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami.

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