Restam 16: veja a distribuição das seleções por continentes nas oitavas da Copa

A Copa do Mundo se aproxima de sua reta final e só restam 16 seleções no páreo. Para as oitavas de final, que começam neste sábado, o continente africano foi quem mais perdeu representantes, após sofrer com viradas dramáticas na segunda fase. Já os sul-americanos seguem firmes com quatro, incluindo os favoritos Brasil e Argentina. Os europeus chegam com sete times, e os anfitriões da Concacaf resistem firme.

O desempenho dos africanos foi decepcionante. Afinal, apenas Marrocos e Egito avançaram – e ambos precisaram dos pênaltis. Cabo Verde fez um papel bonito, ao levar a Argentina para a prorrogação. Já RD Congo e Senegal não seguram a vantagem contra Inglaterra e Bélgica, respectivamente. A Costa do Marfim incomodou a Noruega, mas viu Haaland resolver. E África do Sul, Argélia e Gana sequer marcaram gol.

Distribuição de continentes nas oitavas:

7 da Europa: França, Espanha, Portugal, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça

4 da América do Sul: Brasil, Paraguai, Argentina e Colômbia

3 da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México

2 da África: Marrocos e Egito

Pela primeira vez, a América do Norte tem uma perfomance praticamente perfeita. Com o apoio da torcida, Estados Unidos, Canadá e México alcançaram marcas histórias até aqui. Os europeus, por sua vez, já viram nove representantes ficarem no caminho – incluindo as poderosas Alemanha e Holanda. Mas, ainda assim, formaram um mata-mata nas oitavas, com Espanha x Portugal.

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