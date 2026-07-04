Raphinha deve ser relacionado para Brasil x Noruega; veja escalação

Raphinha vai para a partida da Seleção Brasileira contra a Noruega, neste domingo (5/7), às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. De acordo com apuração do Jogada10, o atacante dever ser relacionado, mas com poucas chances de começar o duelo como titular.
Raphinha voltou a treinar com o grupo somente na última sexta-feira (3/7). Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Haiti, no dia 19 de junho. Para se recuperar, ele fez tratamento intensivo nos últimos dias para acelerar a recuperação. Inicialmente, a comissão técnica de Carlo Ancelotti avaliou que Raphinha só voltaria em uma eventual partida das quartas de final, caso o Brasil elimine a Noruega.
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No treino, o técnico Carlo Ancelotti não contou somente com Lucas Paquetá, que sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda no jogo. O meia do Flamengo, aliás, não deve mais jogar a Copa do Mundo, mas segue com o grupo. Para seu lugar, Danilo Santos e Gabriel Martinelli são os mais prováveis.
O provável Brasil teria portanto: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Por fim, se a Seleção Brasileira vencer a Noruega enfrentará México ou Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami.
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