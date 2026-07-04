Brasil x Noruega vira anime antes de decisão na Copa do Mundo; veja

Às vésperas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o confronto entre Brasil e Noruega, marcado para este domingo (5), ultrapassou os limites do gramado e passou a movimentar também as redes sociais. Um vídeo em estilo anime, produzido pelo criador de conteúdo jylfeng e publicado pelo perfil Animesplatinum no Instagram, viralizou ao transformar o duelo decisivo em uma batalha inspirada nas animações japonesas.

Na produção, o embate entre as seleções ganha contornos épicos. O atacante Erling Haaland, representando a Noruega, enfrenta o zagueiro Gabriel Magalhães, defensor da Seleção Brasileira, em uma sequência de cenas que remete aos tradicionais confrontos dos animes.

Além disso, o vídeo traz frases como “Você realmente acha que pode vencer?” e “Lembre-se, o Brasil nunca derrotou a Noruega”, enquanto Haaland intimida o brasileiro, que aparece caído no chão. Na sequência, o técnico Carlo Ancelotti surge para mudar o rumo da batalha, sacrifica Endrick e convoca Ronaldinho Gaúcho para tentar conter o artilheiro norueguês.









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Não é a primeira vez que animações desse tipo fazem sucesso durante o Mundial. Dias antes, outro vídeo criado pelo mesmo estilo viralizou antes da partida entre França e Noruega, embora naquela ocasião Haaland sequer estivesse em campo.

A produção faz referência ao difícil desafio que o Brasil terá pela frente no mata-mata. Como resultado, o conteúdo rapidamente conquistou grande repercussão nas redes sociais, ultrapassando 74 mil curtidas, além de acumular centenas de comentários e milhares de compartilhamentos.

A Seleção Brasileira chega após eliminar o Japão, enquanto os noruegueses avançaram ao superar a Costa do Marfim. Quem vencer garante vaga nas quartas de final do torneio.

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