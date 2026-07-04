Brasil x Noruega: onde assistir, escalações e arbitragem

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (05/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os brasileiros vem embalado após uma vitória de virada em cima do Japão por 2 a 1 e buscam chegar novamente nas quartas de final. Já os noruegueses também venceram pelo mesmo placar a Costa do Marfim e agora tentam alcançar a melhor campanha de sua história em um Mundial.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da GeTV , da Cazé TV, do SBT e da N Sports.

Como chega o Brasil

Após uma classificação dramática diante do Japão, decidida por Gabriel Martinelli nos acréscimos, o Brasil chega embalado para as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti segue invicta no torneio, com três vitórias e um empate, registrado na estreia, contra o Marrocos, e busca manter a evolução apresentada ao longo da competição.

Para enfrentar a Noruega, no entanto, o treinador italiano precisará lidar novamente com um desfalque importante. Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular e dificilmente voltará a atuar nesta Copa. Ancelotti manteve o mistério sobre o substituto. Danilo Santos e Gabriel Martinelli aparecem como os principais candidatos à vaga, mas o técnico também estuda recuar Matheus Cunha para o meio-campo e escalar mais um atacante. Nesse cenário, Igor Thiago e Endrick surgem como alternativas. Por fim, Raphinha treinou com o restante do elenco, mas deve seguir como desfalque.

“Eu vejo pouco sobre favoritismo. Não busco estas informações. Favoritismo não entra em campo. Por mais que se tenha confiança nos seus companheiros, não ajuda em campo. Temos que focar nos 90 minutos que tudo pode acontecer”, disse Matheus Cunha, em coletiva antes do jogo.

Como chega a Noruega

Por outro lado, a Noruega aposta no excelente momento de Erling Haaland para tentar fazer história. Artilheiro da equipe e um dos goleadores da Copa, com cinco gols, o atacante lidera a campanha que já igualou a melhor participação do país em Mundiais. Assim, tenta conduzir os noruegueses às quartas de final pela primeira vez.

Aliás, a classificação europeia também veio com emoção. Afinal, nas oitavas, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 graças a um gol de Haaland nos minutos finais. Antes disso, a equipe superou Iraque e Senegal na fase de grupos, mas acabou derrotada pela França. Com uma geração considerada a mais talentosa da história do país, os noruegueses chegam confiantes para desafiar a Seleção Brasileira.

“Vamos nos preparar para o Brasil, será um jogo difícil. Mas no futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, disse o capitão da Noruega, Odegaard.

BRASIL X NORUEGA

Copa do Mundo – Oitavas de final

Data e hora: 05/7/2026 (domingo), 17h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova York (EUA)

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos (Gabriel Martinelli), Rayan e Vini Jr.; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

NORUEGA: Nyland, Aursnes, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Berg e Odegaard; Sorloth, Nusa e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Não divulgado





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.