No Independência, Cruzeiro vence amistoso contra o Defensor-URU

O Cruzeiro fez, na manhã deste sábado, 4/7, um amistoso no Independência contra os uruguaios do Defensor Sporting. Foi o primeiro confronto da Raposa nesta parada da Copa do Mundo. O jogo, que contou com a venda de ingressos a R$ 10 e R$ 20, recebeu um público de cerca de 20 mil e vence por 2 a 0. Os gols foram de Kaio Jorge, no primeiro tempo, e de Felipe Morais, na etapa final. O técnico Arthur Jorge aproveitou o amistoso para muitos testes. Tanto que, na volta do intervalo, promoveu nove trocas.
Como foi a vitória do Cruzeiro
O jogo também serviu para o torcedor conhecer um pouco mais de Rojas. O lateral-esquerdo contratado ao Racing-ARG é o primeiro reforço de meio de temporada e veio para o lugar de Kaiki, negociado ao Como-ITA. Enfim, Rojas mostrou desenvoltura e muita busca pelo apoio, se entendendo bem com Sinisterra, que foi o principal jogador cruzeirense no primeiro tempo. Sinisterra, aliás participou de muitas jogadas e fazendo a primeira grande jogada logo no primeiro minuto, quando foi ao fundo e cruzou. O zagueiro Caballero tentou cortar e mandou no travessão, quase um gol contra.
Mas foi apenas aos 39 minutos que a Raposa chegou ao gol. Um lançamento para Kaio Jorge não foi cortado e o atacante, após dominar na área, chutou no alto para fazer um bonito gol. Resultado justo no primeiro tempo, já que o Defensor não ofereceu perigo algum.
No segundo tempo, com outra equipe em campo, Arthur Jorge manteve a formação tática e, embora o Defensor quase tenha marcado num chute de Wunsch para grande defesa de Otávio, o Cruzeiro manteve o domínio, perdendo boas oportunidades com Villarreal e Romero deram belas finalizações. Mas ambas foram no travessão de Dawson. Contudo, no finzinho, ampliou com um belo gol do garoto Felipe Morais para fechar o placar. Este foi o primeiro gol da joia da base no time titular.
CRUZEIRO 2X0 DEFENSOR SPORTING
Data: 4/7/2026
Local: Independência, Belo Horizonte (MG)
Gols: Kaio Jorge, 39’/1ºT (1-0); Felipe Morais, 44’/2ºT (2-0)
CRUZEIRO: Otávio (Vitor Lamounier, 16’/2ºT); William (Fagner,Intervalo), João Marcelo (Jonathan Jesus, Intervalo), Villalba (Fabrício Bruno, Intervalo) e Gabriel Rojas (Kauã Morais, Intervalo); Matheus Henrique (Kauã Morais, Intervalo),Gerson (Lucas Silva, Intervalo) e Matheus Pereira (Neyser Villarreal, Intervalo); Lelis ( (Felipe Morais, 16’/2ºT), Sinisterra (Marquinhos, Intervalo) e Kaio Jorge (Bruno Rodrigues, Intervalo). Técnico: Arthur Jorge
DEFENSOR: Dawson (Lucas Machado, 37’/2ºT); Agazzi (Goicochea, 25’/2ºT), De los Santos (Casco, 37’/2ºT), Caballero e Frugone (Daniel Martínez, 37’/2ºT); Barrios (Perdomo, 36’/2ºT), Amaro (Bruschi, 36’/2ºT) e Cuello (Rodríguez, 16’/2ºT); Wunsch (JUan Jorge), Machado (Tortolero) e Montenegro (Navarro). Técnico: Maurício Larriera
Arbitro: André Luiz Skettino (MG)
Auxiliares: Guilherme Camilo (MG) e Fernanda Nandrea (MG)
Cartões amarelos: Lucas Silva (CRU); Frugone (DEF)
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