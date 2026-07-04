Noruega é a maior chance de zebra nas oitavas da Copa, aponta site

A Seleção Brasileira encara a Noruega e pode ter dificuldade em campo. De acordo com o site The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, apontou que os noruegueses têm a maior chance de ser a “zebra” das oitavas de final da Copa do Mundo. A análise foi feita por jornalistas do veículo americano.

Para a maior parte dos 13 jornalistas que ficaram análise, o jogo mais perigoso e imprevisível das oitavas de final é Brasil contra Noruega. Os principais argumentos se baseiam no bom momento que os noruegueses vivem. Além disso, avaliam as atuações da Seleção como irregulares e a presença do atacante Erling Haaland, que já balançou a rede cinco vezes neste Mundial.

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“Seria uma zebra pelo peso da história das duas seleções em Copas, mas talvez não pelo momento atual. A Noruega fez uma campanha de classificação impressionante, venceu três dos quatro jogos neste Mundial e conta com um goleador extraordinário, Erling Haaland. Todos os ingredientes estão aí”, escreveu Stuart James.

No entanto, o Brasil segue forte na corrida pelo título para o The Athletic. Questionados sobre quem teria força para frear o favoritismo da França, o jornalista Nick Miller destacou a Seleção. Ele também ressaltou o impacto de Vini Jr. no torneio, colocando o atacante vivo na briga pela Chuteira de Ouro contra os concorrentes de peso Messi e Mbappé.

Em busca de vaga nas quartas de final da Copa, Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília). O vencedor do confronto enfrentará Inglaterra ou México na próxima fase.





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