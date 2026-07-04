Santos vence União São João em amistoso no Pacaembu

No primeiro compromisso da intertemporada, o Santos venceu o União São João por 3 a 0 neste sábado (4), em amistoso disputado na Arena Mercado Livre Pacaembu. Os gols da vitória santista foram marcados por Moisés, João Ananias e Robinho Jr., de pênalti, em um resultado que marcou o retorno da equipe ao tradicional estádio paulistano após seis anos.

No primeiro tempo, o União São João começou melhor e pressionou nos minutos iniciais, obrigando Gabriel Brazão a fazer boas defesas. No entanto, o Santos assumiu o controle da posse de bola após os dez minutos, passou a dominar as ações ofensivas e criou as principais oportunidades da etapa inicial. Apesar de acertar a trave e exigir boas intervenções do goleiro João Souto, o Peixe não conseguiu abrir o placar antes do intervalo.

O amistoso fez parte da preparação da equipe comandada por Cuca, que retomou os treinamentos há quase duas semanas e intensificou os trabalhos físicos em dois períodos durante a intertemporada. Além disso, o Santos contou com o apoio de aproximadamente 10 mil torcedores nas arquibancadas leste e oeste da Mercado Livre Arena Pacaembu. A partida também marcou o retorno do clube ao estádio pela primeira vez desde 29 de fevereiro de 2020, quando empatou por 0 a 0 com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista.

Segundo tempo entre Santos x União São João

Depois de um primeiro tempo com poucas chances claras, o Santos voltou mais ofensivo no segundo tempo e construiu a vitória por 3 a 0 sobre o União São João, em amistoso disputado na Mercado Livre Arena Pacaembu. Na etapa final, Moisés abriu o placar, João Ananias ampliou e, posteriormente, Robinho Jr. converteu um pênalti para fechar o triunfo da equipe alvinegra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook