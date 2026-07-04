Com bota de CR7, Paquetá tenta retorno na Copa do Mundo

Praticamente fora da Copa do Mundo, Lucas Paquetá vive um drama após lesionar a coxa esquerda diante do Japão. Para acelerar a recuperação e tentar voltar a jogar ainda nesta Copa do Mundo, o meia da Seleção Brasileira recorre a uma tecnologia especial: uma bota de compressão muito utilizada por Cristiano Ronaldo. A informação é do “Uol”.

O equipamento de recuperação muscular combina fotobiomodulação por luz LED com compressão pneumática para acelerar a regeneração do atleta. Ao vestir a bota, que envolve praticamente toda a perna, o jogador recebe um tratamento simultâneo que atua tanto nas camadas mais superficiais da pele.

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Durante o processo, as mitocôndrias das células absorvem essas luzes especiais e estimulam a produção de ATP, a principal fonte de energia celular. Essa reação, aliás, otimiza a fotobiomodulação, regenerando as fibras musculares com muito mais rapidez.

A marca já exibia consolidação no mercado sul-americano em 2022, abastecendo grandes clubes do continente e atletas de ponta. O desempenho da LED Boots encantou Cristiano Ronaldo logo no primeiro contato. Isto, aliás, o levou o craque português a entrar de cabeça no projeto e virar sócio da empresa.

Entretanto, Lucas Paquetá tem chances remotas de retornar aos gramados ainda na Copa do Mundo. Uma previsão otimista aponta uma eventual final como uma chance do meia do Flamengo voltar a ser relacionado.

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