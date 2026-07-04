Flamengo condena gestos racistas contra Bruno Henrique em amistoso

O Flamengo divulgou neste sábado (4) uma nota oficial condenando os episódios de racismo direcionados ao atacante Bruno Henrique. Os ataques começaram durante o amistoso contra o River Plate, realizado na última sexta-feira no Estádio Algarve, em Portugal, e se intensificaram após o término da partida, principalmente nas redes sociais.

“Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Mas, após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista”, escreveu o clube brasileiro.

De acordo com o Rubro-Negro, parte da torcida adversária passou a insultar o jogador logo após ele marcar um belo gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Na jogada, Bruno Henrique recebeu passe de Samuel Lino pela esquerda, deixou Riveiro no chão e finalizou cruzado para balançar a rede.

Durante a comemoração, o atacante exibiu para os torcedores rivais a tatuagem que traz nas costas: a taça da Libertadores de 2019, conquistada pelo Flamengo. Esse gesto, aliás, teria motivado ainda mais as manifestações racistas vindas da torcida argentina.

Confira a íntegra da nota do Flamengo “O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar, com absoluta indignação, os atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate após o gol marcado na partida desta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal. Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista. O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios. O combate ao racismo é um compromisso permanente do Flamengo. O enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social do clube, que passou por sucessivos avanços, incluindo, em 2025, a ampliação das sanções para qualquer prática ou incentivo à discriminação. Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias com instituições como CUFA, ID_BR e MUHCAB. O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância. O Flamengo seguirá atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. No Brasil, as denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e das delegacias de polícia. Respeito, igualdade e dignidade humana são valores inegociáveis. Clube de Regatas do Flamengo“

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