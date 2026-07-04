Kaio Jorge:” Só o fato de conseguir jogar já é motivo de alegria”

Kaio Jorge fez o primeiro gol do Cruzeiro na vitória da equipe neste sábado,3/7, por 2 a 0, sobre o Defensor Sporting, no Independência, em Belo Horizonte. O jogo foi o primeiro do Cruzeiro nesta volta da parada da Copa e marcou uma nova fase na temporada do time, visando à sua recuperação no Brasileirão a partir da retomada dos jogos da competição. O goleador participou apenas do primeiro tempo (o técnico Arthur Jorge fez nove mudanças no intervalo). Mas mostrou sua eficiência: na chance que teve, marcou.

“Estou muito feliz por voltar das férias e voltar a marcar. Só o fato de conseguir jogar já é motivo de muita alegria. Fiz um trabalho muito duro durante as férias, me dediquei bastante e treinei praticamente todos os dias.”

Kaio Jorge e a recuperação de lesão

O atacante lembrou que ainda está finalizando a sua recuperação da pubalgia, que prejudicou a sua temporada e o fez ficar de fora da lista de convocados para a Copa (esteve entre os 55 de Ancelotti).

“Ainda estou em fase de evolução, mas já sinto uma melhora muito grande. Dá para perceber que estou mais solto e mais leve durante as partidas. Acredito que, ao longo da temporada, vou conseguir marcar ainda mais gols. Essa parada foi muito importante para mim, principalmente porque pude cuidar exclusivamente do meu corpo. Ainda estamos em preparação, então esse período está sendo fundamental. Estou me sentindo cada vez melhor e, como falei, jogo a jogo e treino a treino, essa reta final da preparação será muito importante.”

Neste jogo contra o defensor, o Cruzeiro, além de Kaio Jorge, teve em Felipe Morais o autor do segundo gol. Agora, a Raposa segue sua preparação. O jogo que marca sua volta ao Brasileirão será no dia 22, contra o Internacional. Após péssimo início, quando houve risco de rebaixamento, o Cruzeiro teve uma recuperação e hoje ocupa o 11º lugar na tabela, com 24 pontos. Está cinco pontos atrás do último dentro da zona de Libertadores, mas apenas quatro pontos à frente do Vasco, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

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