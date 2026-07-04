Arma de Ancelotti: Brasil lidera gols por pressão alta na Copa

A pressão alta se tornou uma das principais identidades da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde a chegada do treinador italiano, a equipe passou a encurtar o caminho até o gol a partir da recuperação da posse de bola no campo ofensivo. E os números refletem na Copa do Mundo: dos nove gols marcados pelo Brasil nesta edição, quatro foram dessa forma. A informação é do Gato Mestre, do “ge”.

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Atrás da Seleção Brasileira, Senegal apareceu na segunda posição, com três gols da mesma forma. A favorita França e a Suécia fizeram dois gols sob pressão no campo do adversário. Cabo Verde, Colômbia, Croácia, Equador, Haiti, Japão, Marrocos, México, Nova Zelândia e Suíça um gol cada.

Dos quatro gols brasileiros no torneio, três mudaram diretamente o rumo do placar — tirando o time da derrota para o empate ou garantindo a virada. Foram os casos do gol de Matheus Cunha contra o Haiti, do primeiro de Vini Jr diante da Escócia e do gol de Martinelli na partida contra o Japão.

Assim, a Seleção Brasileira tenta manter a mesma estratégia para o confronto contra a Noruega, neste domingo (5/7), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em caso de vitória, o Brasil enfrentará o vencedor de México e Inglaterra.

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