Chuteira de Neymar: autor de golaço de Cabo Verde usou modelo “lendário”

Lopes Cabral fez um golaço para empatar o jogo contra a Argentina na prorrogação, pela fase 16 avos da Copa do Mundo. No entanto, um detalhe nos pés chamou atenção. O jogador de Cabo Verde usou a chuteira criada por Neymar em 2013, utilizada na Copa das Confederações daquele ano.

A Nike Hypervenom foi a primeira chuteira exclusiva de Neymar e utilizada até 2017. Anos depois, o calçado volta a estar nos holofotes graças ao golaço de Lopes Cabral.

Em 2013, a Seleção Brasileira conquistou a Copa das Confederações, realizada em território nacional. No primeiro jogo da Amarelinha na competição, Neymar balançou as redes contra o Japão, marcando a estreia oficial da chuteira.

Além disso, na final contra a Espanha – na época, atual campeã do Mundo – o jogador, que foi eleito o melhor em campo, voltou a marcar um golaço na vitória por 3 a 1, no Maracanã. Ao todo, foram quatros gols dele na campanha vitoriosa.

Por outro lado, Cabo Verde não levou a mesma sorte, porém fez história na Copa do Mundo. A seleção levou o duelo contra a Argentina para prorrogação, mas um gol contra mudou os rumos da partida. Assim, os cabo-verdianos caíram na fase 16 avos da competição. O time, aliás, também conseguiu arrancar empate com a Espanha na fase de grupos.

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