Jornal aponta que Brasil x Noruega será decisivo para Bola de Ouro

A partida entre Brasil e Noruega, neste domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, também será decisivo para a disputa do da Bola de Ouro de melhor jogador do Mundo. De acordo com a publicação do jornal Marca (Espanha), o duelo será crucial para definir se Vinícius Jr. ou Erling Haaland permanecerão na briga pelo prêmio.

“Quem vencer seguirá vivo na competição e continuará tendo a vitrine necessária para fortalecer sua candidatura. Quem perder irá para casa e, com o torneio ainda em andamento para outros concorrentes, praticamente dará adeus às chances de conquistar o prêmio. Essa é a primeira ‘guerra’ de Haaland”, apontou a publicação.

O periódico espanhol, entretanto, fez questão de ressaltar o clima amistoso entre os jogadores. Antes da bola rolar, Vini e Haaland interagiram nas redes sociais após um vídeo feito por inteligência artificial viralizar nas redes.

Marca também lembrou da rivalidade envolvendo Haaland e o zagueiro Gabriel Magalhães, seu adversário na Premier League. O atacante do Manchester City e o defensor do Arsenal protagonizaram confrontos marcantes nos últimos anos.

Por fim, Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5/7), às 17h, no MetLife Stadium em Nova Jersey. Quem vencer vai enfrentar México ou Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo.

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