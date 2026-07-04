Hulk marca, e Fluminense goleia São Cristóvão em amistoso

O Fluminense começou a intertemporada com uma goleada expressiva. Em amistoso com portões fechados neste sábado, no CT Carlos Castilho, a equipe tricolor atropelou o São Cristóvão por 5 a 0. O grande destaque do jogo-treino foi o atacante Hulk, que balançou as redes e comandou a vitória.

Além da nova contratação para o segundo semestre, Jemmes, John Kennedy e Kevin Serna também marcaram os gols tricolores. Para fechar a goleada, o São Cristóvão marcou um gol contra. O amistoso seguiu o rito tradicional: dois tempos de 45 minutos.

Depois do São Cristóvão, o Fluminense terá mais duas partidas. O primeiro será no dia 8, contra o Nova Iguaçu, às 20h30, em confronto que deve marcar a estreia de Hulk diante da torcida tricolor. Depois, no dia 12, domingo, o adversário é o Bahia, às 16h. Os jogos, aliás, acontecem no Maracanã e com presença de público.

O Fluminense, portanto, se prepara para o segundo semestre recheado. O clube ocupa atualmente a terceira colocação o Brasileirão, com 31 pontos. O Tricolor, aliás, também está nas oitavas de final da Libertadores, onde enfrentará o Independiente Rivadavia, da Argentina, e na mesma fase da Copa do Brasil, onde terá o clássico com o Vasco.

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