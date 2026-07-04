Ounahi brilha, Marrocos vence o Canadá e está novamente nas quartas da Copa

Não é replay! Mais uma vez, o Marrocos está entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo. Na tarde deste sábado (04), os Leões do Atlas não fizeram uma grande primeira etapa, mas voltaram com tudo do intervalo e venceram o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Ounahi e um de Rahimi.
Pelo segundo mundial seguido, os marroquinos chegam às quartas de final, buscando repetir o feito de 2022, quando alcançaram a semifinal. Agora, a seleção africana encara o vencedor do confronto entre Paraguai e França. Já o Canadá sofreu sua primeira derrota nesta edição e encerra sua melhor participação na história do torneio.
Canadá pressiona, mas não marca
A partida começou com o Canadá conseguindo segurar o meio-campo marroquino e chegando ao campo de ataque. Na primeira oportunidade, Jonathan David invadiu a área pela esquerda e chutou para defesa de Bounou. Depois, após saída errada de Marrocos, Oluwaseyi recebeu, girou para cima na marcação, mas parou no goleiro adversário. Além da pressão sofrida, os Leões do Atlas tiveram mais um problema com a saída do atacante Saibari, lesionado.
Após a pausa para hidratação, Marrocos conseguiu equilibrar o jogo, mas sem trazer tanta criatividade. A seleção africana só teve uma chegada com Rahimi, que arriscou de fora da área e Crépeau fez a defesa sem sustos. Por outro lado, o Canadá baixou um pouco do volume no ataque, mas seguia com alta intensidade na marcação pelo meio.
Marrocos volta melhor e vence
Logo no começo do segundo tempo, Marrocos conseguiu abrir espaço e saiu na frente por meio da bola parada. Hakimi cobrou falta para a meia-lua, e Ounahi chegou batendo colocado no canto, em uma bela jogada ensaiada. Depois, os Leões conseguiram administrar bem a partida, ficando mais com a bola e sem sofrer na defesa.
O Canadá tentou dar a resposta na mesma moeda, mas Jonathan David cobrou falta, de dentro da meia-lua, para fora. Na sequência, Buchanan arriscou de fora da área e quase surpreendeu Bounou, que fez boa defesa. Porém, em um contra-ataque, Marrocos matou o jogo. Talbi recuperou a bola na defesa e lançou Brahim Díaz, que brecou a marcação e tocou para Ounahi, que mandou no ângulo e fez o segundo. Por pouco, os Leões não ampliaram. Ounahi cruzou na área e Rahimi, com estilo, cabeceou no travessão.
Nos acréscimos, o Canadá partiu para cima, com direito ao goleiro Crépeau na área. Entretanto, a pressão norte-americana não gerou efeito. Por outro lado, o Marrocos fechou o placar. Em contra-ataque, Brahim Díaz recebeu na frente e serviu Rahimi, que tocou rasteiro na saída do goleiro e sacramentou a classificação.
CANADÁ 0 x 3 MARROCOS
Copa do Mundo – Oitavas de Final
Data e Horário: 04/07/2026, às 14h (de Brasília)
Horário: NRG Stadium, Houston (EUA)
Gols: Ounahi, 4’/2ºT (0-1); Ounahi, 36’/2ºT (0-2); Rahimi, 53’/2ºT (0-3)
CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles e Laryea (Shaffelburg, 28’/2ºT); Sigur (Osorio, 42’/2ºT), Eustaquio, Buchanan (Nelson, 42’/2ºT) e Ahmed (Promise David, 28’/2ºT); Jonathan David e Oluwaseyi (Larin, 17’/2ºT). Técnico: Jesse Marsch.
MARROCOS: Bounou; Hakimi, Diop (Saadane, 41’/2ºT), Halhal e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi (Amrabat, 17’/2ºT), Diaz, Ounahi (El Mourabet, 41’/2ºT) e El Khannouss; (Talbi, 17’/2ºT) Saibari (Rahimi, 19’/1ºT). Técnico: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
VAR: Jarred Gillett (ING)
Cartões Amarelos: De Fougerolles e Larin (CAN); Halhal, Hakimi, Ounahi e El Khannous (MAR)
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