Nenê tem reencontro com Neymar e recebe “convite” de Ancelotti

Um encontro de peso movimentou o sábado de Nenê nos Estados Unidos. Fora do duelo do Botafogo-PB contra o Anápolis por suspensão, o meia — que integra o time da CazéTV na cobertura da Copa do Mundo — esteve no treino da Seleção Brasileira e bateu um breve papo irreverente com o técnico Carlo Ancelotti. Além do treinador, o jogador também teve encontro com Neymar.

A cena aconteceu no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, onde a equipe comandada por Ancelotti se prepara para o duelo contra a Noruega.

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O auxiliar técnico da Seleção, Paul Clement foi o primeiro a avistar o jogador. Velho conhecido dos tempos de futebol europeu, o profissioal, assim, fez questão de chamar Carlo Ancelotti para se juntar à conversa. Os três trabalharam juntos no Paris Saint-Germain.

“Está faltando um”, brincou o treinador.

Ao que Nenê prontamente respondeu: “Bora”.

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Aos 44 anos, Nenê atua como meio-campista e, se estivesse na lista de Carlo Ancelotti, poderia entrar no lugar de Lucas Paquetá. O camisa 10, afinal, sofreu uma lesão na coxa esquerda e pode perder o restante da Copa do Mundo.

Além de Carlo Ancelotti, Nenê, aliás, também se reencontrou rapidamente com Neymar, que ao avistar o jogador correu ao seu encontro para um cumprimento efusivo.

A Seleção Brasileira, assim, encerrou neste sábado a preparação para enfrentar a Noruega neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança às quartas de final da Copa do Mundo e enfrentará o classificado do confronto entre Inglaterra e México.

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