Cruzeiro acerta venda do volante Christian ao Krasnodar por R$ 56 milhões

O Cruzeiro concluiu a negociação para a venda do volante Christian ao Krasnodar, da Rússia, em uma transação avaliada em aproximadamente 11 milhões de dólares, o que equivale a R$ 56 milhões. Com isso, o jogador de 25 anos não participou do amistoso contra o Defensor, do Uruguai, neste sábado (4/7). Ele viajará nos próximos dias para realizar exames médicos antes da oficialização de sua transferência.

O clube russo havia demonstrado interesse anteriormente, mas a primeira proposta foi recusada pela diretoria celeste por estar abaixo de 10 milhões de dólares (quase R$ 52 milhões). Somente após a segunda investida, com valores mais próximos da expectativa, as partes avançaram nas tratativas. Christian, peça fundamental no esquema de Artur Jorge, soma 33 partidas nesta temporada, com oito gols e três assistências, atuando como atacante apesar de sua origem como volante.

A adaptação do jogador a uma função mais ofensiva começou ainda sob o comando de Leonardo Jardim, em 2025. Desde então, Christian se consolidou como titular absoluto, mostrando versatilidade e capacidade de contribuir tanto na criação quanto na finalização das jogadas. Sua saída representa uma perda significativa para o Cruzeiro, que agora precisará buscar alternativas para suprir sua ausência.

Christian chegou ao clube mineiro em 2025, vindo do Athletico-PR, em uma negociação de cerca de 2,7 milhões de euros, aproximadamente R$ 17,5 milhões na época. No primeiro ano com a camisa celeste, disputou 47 jogos, marcou cinco gols e deu quatro assistências. A transferência para o Krasnodar coroa sua evolução e confirma o bom retorno esportivo e financeiro para o Cruzeiro.

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